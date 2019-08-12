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شاهد .. خيم على ضفاف النيل فى القناطر احتفالا بالعيد

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:55 م
صدى البلد
منار نور _ عدسة : صلاح مهدى
بحلول عيد الاضحى وارتفاع درجة حرارة الجو يبحث الجميع عن أشهر الأماكن وأفضلها للاستمتاع بإجازة العيد والخروج مع الأسرة والأصدقاء .

وقام عدد من أهالى القناطر الخيرية بإقامة خيم على ضفاف النيل للهروب من حر الصيف فى ثانى أيام عيد الاضحى المبارك.

رصدت عدسة صدى البلد مظاهر احتفال المواطنين بالقناطر الخيرية فى ثانى أيام عيد الاضحى .
شاهد .. خيم على ضفاف النيل فى القناطر احتفالا بالعيد
شاهد .. خيم على ضفاف النيل فى القناطر احتفالا بالعيد
شاهد .. خيم على ضفاف النيل فى القناطر احتفالا بالعيد
شاهد .. خيم على ضفاف النيل فى القناطر احتفالا بالعيد
شاهد .. خيم على ضفاف النيل فى القناطر احتفالا بالعيد
شاهد .. خيم على ضفاف النيل فى القناطر احتفالا بالعيد
شاهد .. خيم على ضفاف النيل فى القناطر احتفالا بالعيد
شاهد .. خيم على ضفاف النيل فى القناطر احتفالا بالعيد
شاهد .. خيم على ضفاف النيل فى القناطر احتفالا بالعيد
شاهد .. خيم على ضفاف النيل فى القناطر احتفالا بالعيد
شاهد .. خيم على ضفاف النيل فى القناطر احتفالا بالعيد
شاهد .. خيم على ضفاف النيل فى القناطر احتفالا بالعيد
شاهد .. خيم على ضفاف النيل فى القناطر احتفالا بالعيد
شاهد .. خيم على ضفاف النيل فى القناطر احتفالا بالعيد
شاهد .. خيم على ضفاف النيل فى القناطر احتفالا بالعيد

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