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إطفاء أكثر من 50 حريقا للغابات خلال الـ24 ساعة الماضية في روسيا

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:22 م
حرائق الغابات في
حرائق الغابات في روسيا
أ ش أ
تمكنت هيئة الحماية الجوية للغابات في روسيا من إطفاء أكثر من 50 حريق غابات على مساحة تفوق 5 آلاف هكتار في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك من أصل أكثر من 200 حريق مشتعل.

وأوضحت الهيئة ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الاثنين/ ـ أن أكبر مساحة من الحرائق التي تخضع للإخماد حاليا تقع شمال مقاطعتي إيركوتسك وكراسنويارسك.

يذكر أن حرائق الغابات في هذا العام، والتي غالبا ما تندلع في مناطق سيبيريا تقريبا كل عام في السنوات الأخيرة، وصلت إلى حالة مأساوية؛ حيث امتدت الحرائق في نهاية يوليو الماضي على مساحة تفوق 3 ملايين هكتار من غابات سيبيريا والشرق الأقصى الروسي، فيما تقدر المساحة التي التهمتها الحرائق خلال موسمي الربيع والصيف بأكثر من 11 مليون هكتار.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أكدت في نهاية يوليو الماضي أن الدخان الناجم عن حرائق سيبيريا انتشر حتى ولاية ألاسكا والساحل الغربي لأمريكا وصولا إلى مدينة سياتل بولاية واشنطن.

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