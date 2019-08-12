ضبط لحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر فى حملة تموينية بالغربية.. صور

ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم أكثر من 100 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر بمحلات جزارة "الكيرة " و"سليمان" قبل بيعها للجمهور بالمحلة، فضلا عن ضبط سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية قبل بيعها للجمهور .



تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بتمكن الرائد محمد احمد زايد رئيس مباحث التموين بمركزي سمنود والمحلة من ضبط 40 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بمحل بقالة بقرية محلة أبوعلي وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 31565 جنح مركز المحلة لسنة 2019، فيما ضبط صاحبي مخبزين بلدي بقريتي شبرابل ودمرو لتلاعبهما بحصص الدقيق البلدي وتحرر المحضرين رقمي 9 و10 أحوال مباحث تموين مركز المحلة لسنة 2019.



كما ضبط 30 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمحل جزارة كائن بشارع سعد زغلول بدائرة قسم ثالث المحلة ملك المدعو "إبراهيم سليمان " 46 سنة مقيم بذات العنوان كما تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 6312 جنح قسم ثالث المحلة، كما تم ضبط 40 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمحل جزارة كائن بشارع الحنفي بدائرة قسم أول المحلة ملك المدعو "سعيد السعيد الكيرة " 46 سنة لمخالفته القانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 907 لسنة 1994، كما تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 9154 جنح قسم أول المحلة لسنة 2019.



كما ضبط 35 لحوم وكبده بلدي داخل مطعم شهير بمنطقة دوران النادي ملك المدعو احمد عبد الحميد هلال 29 سنة مقيم بقرية تلبنت قيصر بدائرة مركز طنطا وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 24895 جنح قسم أول طنطا لسنة 2019 م وباشرت النيابات المختصه التحقيق فى الوقائع المشار اليها .