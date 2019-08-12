نائب الشورى الإندونيسي يشكر الملك سلمان على حسن استقبال الحجيج

وجه الدكتور محمد هداية؛ نائب رئيس مجلس الشورى في إندونيسيا؛ التحية الى الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ على حسن استقبال المملكة للحجاج موضحا أن المملكة تنعم بأمان المولى عز وجل.



وأضاف هداية خلال المؤتمر الصحفي لاستقبال كبار ضيوف الحج؛ ان الجميع لمس حسن استقبال المسلمين في الحج؛ متحدثنا عن وثيقة مكة التي صدرت في شهر رمضان الماضي والتي تتضمن الفتوى التي هي بمثابة دستور لكل المسلمين في بقاع الأرض.



وتمنى هداية أن يعود كل حجيج بيت الله الحرام إلى بيوتهم مرة ثانية في أمن وأمان.

