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الملك سلمان: شرف الله السعودية بخدمة ضيوف الرحمن

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:42 م
الملك سلمان
الملك سلمان
عبد الخالق صلاح
وجه سلمان بن عبد العزيز، ملك السعودية؛ التحية إلى حجاج بيت الله الحرام هذا العام؛ من هنا جميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك؛ مرددا: « في الحج تعزز الأمة في هذا التجمع الكبير.. شرف الله السعودية بخدمة ضيوف الرحمن».

وأضاف ملك السعودية، خلال المؤتمر الصحفي لاستقبال كبار ضيوف الحج؛ أنهم يعملون على تسخير كافة الإمكانيات لتسيير الحج إلى بيت الله الحرام؛ داعيا أن يتقبل الله حج المسلمين مبرورا وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.

واستقبل الملك كبار ضيوف حجاج المملكة وصافحهم والتقط العديد من الصور التذكارية.

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