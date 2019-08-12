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من 10 إلى 50 جنيها.. تذكرة شواطئ السخنة في ثاني أيام عيد الأضحى.. صور

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:54 م
شواطئ السخنة
شواطئ السخنة
حسن غنيمة
شهدت القرى السياحية والشواطئ في العين السخنة بالسويس، إقبالا من قبل المواطنين فى ثانى ايام عيد الاضحى المبارك. 

وفتحت شواطئ السخنة أبوابها من الساعة السابعة صباحا على أن تغلق فى السابعة مساء.

ويبلغ سعر تذكرة الدخول الى الشاطئ العام ١٠ جنيهات أما باقي الشواطئ الخاصة فتراوحت ما بين ٢٥ إلى ٥٠ جنيها.

فيما شهدت القرى السياحية إقبالا من قبل روادها والتى حرصت على تنظيم العديد من الحفلات الغنائية وفقرات للاطفال وشهدت ازدحاما بها.

من 10 إلى 50 جنيها.. تذكرة شواطئ السخنة في ثاني أيام عيد الأضحى.. صور
من 10 إلى 50 جنيها.. تذكرة شواطئ السخنة في ثاني أيام عيد الأضحى.. صور
من 10 إلى 50 جنيها.. تذكرة شواطئ السخنة في ثاني أيام عيد الأضحى.. صور
من 10 إلى 50 جنيها.. تذكرة شواطئ السخنة في ثاني أيام عيد الأضحى.. صور
من 10 إلى 50 جنيها.. تذكرة شواطئ السخنة في ثاني أيام عيد الأضحى.. صور

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