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أخبار العالم

الصين تتخلص من نحو مائة قطعة سلاح غير مرخصة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:43 م
مسدس
مسدس
رويترز
دمرت الصين اليوم الاثنين نحو مئة ألف قطعة سلاح ومتفجرات في 154 مدينة في مختلف أرجاء البلاد اليوم الاثنين.

والأسلحة التي قالت إنها "غير مشروعة" والتي دمرتها اليوم إما صادرتها أو جرى تسليمها لقوات الشرطة على مدى عام.

وقالت وسائل إعلام حكومية إن 107 قطع سلاح، منها بنادق وكمية كبيرة من المتفجرات وأجهزة تفجير، جرى تدميرها اليوم في إطار حدثت نظمته وزارة الأمن العام في مختلف أرجاء البلاد.

والملكية الخاصة للسلاح محظورة في الصين مما يفسر تراجع معدلات جرائم العنف بالأسلحة للنارية.

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