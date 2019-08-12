مطار هونج كونج: نعمل على إعادة جدولة الرحلات الجوية غدا بعد توقفها اليوم

أعلن مطار هونج كونج الدولي أن السلطات تعمل مع الخطوط الجوية على إعادة جدولة الرحلات، لتبدأ في الانطلاق من الساعة السادسة من صباح غد الثلاثاء.



وذكر المطار - في بيان أصدره وأوردته وكالة أنباء (بلومبرج) الأمريكية، اليوم الاثنين - أن استعادة عمليات المطار تتوقف على إعادة جدولة الرحلات الجوية التي تم إلغاؤها وتأجيلها بعد اقتحام آلاف من المتظاهرين المطار، موضحا أن حشودا كبيرة من المتظاهرين المرتدين لقمصان سوداء بدأوا في مغادرة المطار سيرا على طريق غير مزدحم بالسيارات يؤدي إلى حي "تونج تشونج"، الذي تقود محطة قطار الأنفاق فيه مباشرة إلى المناطق المركزية في هونج كونج.



وكانت هيئة مطار هونج كونج ألغت، في وقت سابق اليوم، جميع الرحلات الجوية المقررة، وسط تظاهر الآلاف في المطار لليوم الرابع على التوالي، مشيرة إلى أن حركة المرور على الطرق المؤدية إلى المطار تشهد ازدحاما كبيرا.



وتعاني هونج كونج من أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، بعد شهرين من الاحتجاجات التي تتخللها أعمال عنف بشكل متزايد.. وكانت الاحتجاجات قد بدأت رفضا لمشروع قانون يقضي بتسليم أشخاص متهمين بقضايا جنائية إلى الصين لمحاكمتهم، لكنها تطورت الآن إلى استياء أوسع من حكومة المدينة والحكومة المركزية الصينية.



