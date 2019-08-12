ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة للزمالك في موقف عبدالشافي وإسلام جابر من مباراة بطل الصومال

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:08 م
محمد عبدالشافي
محمد عبدالشافي
ملك موسي
حرص الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على إبلاغ مدرب الفريق طارق يحيى بموقف الثنائي محمد عبدالشافي وإسلام جابر من اللحاق بمباراة ديكاداها الصومالي المقبلة.

وأكد الجهاز الطبي، لمدرب الفريق صعوبة لحاق اللاعبين بالمباراة، في ظل عدم انتهائهما بعد من البرنامج التأهيلي الذي يخضعان له، بسبب معانتهما من إصابات مختلفة.

وعلى الرغم من تأجيل المباراة لمدة 6 أيام، إلا أن موقف الثنائي أصبح صعبا بخصوص مشاركتهما أمام بطل الصومال.

ويتقابل الزمالك مع ديكاداها يوم الجمعة المقبل، الموافق 16 أغسطس، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباراة الزمالك وديكاداها بطل الصومال بملعب بتروسبورت .. رسميا

الزمالك يجهز الثنائي الوافدين استعدادا لمواجهة بطل الصومال

نجم الزمالك يواصل غيابه عن مباراة الفريق أمام ديكاداها الصومالي

تدريبات خاصة لـ عبد الشافي وإسلام جابر على هامش مران الزمالك

اخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 6- 8 - 2019

تدريبات إضافية لثنائي الزمالك قبل مواجهة بطل الصومال

ترشيحاتنا

ستات مريضة.. صبرى فواز يرفض الهجوم على احمد السعدنى

وضعوه فى كفن وصلوا عليه.. ضبط إيرانيين بتهمة دفن كلب داخل مسجد

مصر في الصدارة مؤقتا.. تعرف على ترتيب مجموعة المنتخب في كأس العالم لليد

محامي أحمد عز: لن نتنازل عن بلاغنا ضد شقيقة الفنانة زينة

وفاة مصري بـ الكويت بعد سقوطه من مكان مرتفع

بعد التأهل لدور الـ16 في بطولة العالم .. تعرف على مشوار ناشئي مصر لكرة اليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف الجوانب وضيق.. فستان دانا حمدان المثير يعرضها للانتقاد.. صور

مي عمر تتخلى عن شعرها الطويل.. والجمهور: كل ده ترتر.. صور

اكلات لحمه العيد .. 10 طرق ترضى جميع الأذواق أبرزها العكاوى وحوواشى الرقاق