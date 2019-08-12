صدمة للزمالك في موقف عبدالشافي وإسلام جابر من مباراة بطل الصومال

حرص الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على إبلاغ مدرب الفريق طارق يحيى بموقف الثنائي محمد عبدالشافي وإسلام جابر من اللحاق بمباراة ديكاداها الصومالي المقبلة.



وأكد الجهاز الطبي، لمدرب الفريق صعوبة لحاق اللاعبين بالمباراة، في ظل عدم انتهائهما بعد من البرنامج التأهيلي الذي يخضعان له، بسبب معانتهما من إصابات مختلفة.



وعلى الرغم من تأجيل المباراة لمدة 6 أيام، إلا أن موقف الثنائي أصبح صعبا بخصوص مشاركتهما أمام بطل الصومال.



ويتقابل الزمالك مع ديكاداها يوم الجمعة المقبل، الموافق 16 أغسطس، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.