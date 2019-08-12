الركود يسيطر على السوق.. تاجر جلود : منعرفش شغلانة غيرها .. فيديو

مهنة بيع الجلود لها مواسم ويعتبر عيد الأضحى الراعي الرسمي لتلك المهنة ، لا يقتصر الرزق في العيد على الجزارين بل يوزع الله الرزق بالتساوي، فهناك من يبيع اللحوم و هناك من يستفيد بالأمعاء و أيضا الجلود لها من يستثمرها و تدر له دخلا لا بأس به .



يجلس قابعا في الأرض بجوار الجلود التي جمعها من المناطق المجاورة له في المدبح واضعا أعلاها طبقات من الملح لحفظها من الحر الشديد ، مهموما بتلك الجلود بعد نقل المدابغ بعيدا عن المدبح و التي يعتبرها ضربة لاقتصاده .. هو عم " محمد" تاجر الجلود في المدبح .



عبر " عم محمد" عن حزنه الشديد الذي أصابه بعد نقل المدابغ من المدبح إلى الروبيكي ،تلك النقلة زلزلت تجارته بعد انتعاشها لسنوات. و يروي قائلا :" كنا ملوك الجلود و كنا بنعمل دهب من كتر الفلوس لكن دلوقتي الموضوع بقى صعب " .



بملامح يبدو عليها الحزن ينتظر "عم محمد" تبدل الحال ، و بيع تلك الجلود متمنيا من الله ألا ينتظر كثيرا لأن تلك الجلود لن تتحمل درجات الحرارة الشديدة و سيتخللها العفن قريبا .



وسط تلك المخاوف يشرق بريق الأمل بين كلمات ذلك الرجل الخمسيني أن الله يخيب ظنونه متمنيا بيع تلك الجلود في أقرب وقت وجني تلأرباح المتوسطة فهو لا يطمح في الأرقام الكبيرة و لكنه يرجو على الأقل بيع تلك الجلود ،فإنه لا يملك سوى تلك المهنة فهو يمتهنها عن والده موضحا " من ساعة ما عيني فتحت على الدنيا و أنا بشتغل في الجلود معرفش شغلانة غيرها " .