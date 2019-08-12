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برلمان

برلماني: تراجع معدلات التضخم يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:58 م
النائب خالد عبد العزيز
النائب خالد عبد العزيز
فريدة محمد
قال النائب خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، إن استمرار تراجع معدلات التضخم، ووصول التضـخم السنوي 7.8% لشهر يوليه 2019 مقابل 13% لنفس الشهـر من العام السابق، يعكس نجاح إجراءات الاصلاح الاقتصادى .

وأوضح عبد العزيز أن تراجع التضخم بنسب أفضل يقلل من تأثير الاصلاحات الاقتصادية التى تمت ويضمن تحسن مستوى معيشة المواطنين.

وأكد نائب دار السلام أن المشروعات القومية والتنموية التى تمت خلال الفترة الماضية كانت سببًا رئسيًا فى تراجع معدلات التضخم وتخفيف حدة الإجراءات الاقتصادية، لافتا إلى أنه كلما مر المزيد من الوقت كلما شعر المواطنون بالآثار الإيجابية لهذا التراجع على أرض الواقع .

وقال إن انتهاء مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادى هو البداية لحصد نتائج ما تم من إصلاحات وتحسين الوضع الاقتصادى ومستوى دخل المواطنين بشكل عام.

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