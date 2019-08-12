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محافظات

انتظام العمل بغرفة عمليات الاقصر

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:52 م
محافظة الأقصر
محافظة الأقصر
شمس يونس
أعلن اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر ورئيس غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة خلال ايام عيد الاضحى المبارك عن انتظام العمل بالغرفة فى ثانى أيام العيد .

وأضاف السكرتير العام المساعد للمحافظة انه فى ثانى ايام عيد الاضحى المبارك قامت شرطة المسطحات المائية  بتأمين نهر النيل  من لنشات وقوات مدربة  تحسباَ لأي طوارئ،  وتفقد الحالة الأمنية والتأكيد من التزام القائمين على معدية الأهالى بالتعريفة وكذلك تكثيف التواجد الأمني على المسطح المائي لضبط المخالفين والتأكد من تناسب حمولة المركب مع قدرتها الاستيعابية وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأكد ابو العزايم ان مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن قامت بالمرور على المجازر الأساسية  الخمس والتى  تعمل بكامل طاقتها مجانا  وللتأكد من انتظام العمل بها.

وأورد ان مديرية الصحة أكدت على جاهزية غرف الاستقبال بجميع المستشفيات ومتابعة تواجد الأطباء فى اوقات العمل كما تم المرور على المستشفيات بالتنسيق مع المسئولين بالمحافظة،وفى مجال التموين  تم التأكد من انتظام عمل المخابز فى مواعيد العمل المقررة لها وكذا أنتظام  الحالة المرورية التى تشهدها مدينة الأقصر.

 يأتى ذلك فى اطار توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر  بتشكيل غرفة عمليات رئيسية ، للعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد، للمتابعة الميدانية برئاسة السكرتير العام المساعد للمتابعات الميدانية وتتصل بها غرف عمليات فرعية بجميع المدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقى أية بلاغات فور وقوعها وبإشراف المهندس اسعد مصطفى مدير مدير الطرق والنقل والمشرف العام على مشروعات محافظة الاقصر.

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