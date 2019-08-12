عيد الأضحى المبارك بيحب اللمة فى أسوان .. الأسر تتجمع على لحوم الأضاحى لتناول وجبة الغداء .. وذبح عجل للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بإدفو .. صور

- فرحة عيد الأضحى لأهالي أسوان تكتمل باللمة

- الغداء الجماعى على لحوم الأضاحى هو الأبرز والأهم فى أيام العيد

- طقوس وعادات وتقاليد يتوارثها الأجيال للاحتفال بالعيد

- سابقة للعاملين بقطاع مياه إدفو بالغداء الجماعى على لحوم عجل قاموا بذبحه



العيد فرحة و بيحب اللمة .. وفى أسوان له شكل تانى .. لتأكيد على مشاعر الود والمحبة والألفة التى تتجلى فى الطقوس والعادات والتقاليد المتوارثة والتى يتناقلها الأجيال.



وفى هذا الإطار يلقى " صدى البلد " الضوء على أبرز هذه الطقوس والعادات المتوارثة والتي يحرص عليها أبناء القبائل والعائلات والأسر الأسوانية على توارثها والتى من أهمها تنظيم الولائم والغداء الجماعى سواء داخل الجمعيات الأهلية أو بين العاملين فى قطاعات العمل المختلفة .



ويظهر ذلك جليًا فى واقعة غير مسبوقة حيث قام العاملون بقطاع إدفو التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بذبح عجل ، وأقاموا عليه حفل غداء للعاملين بمختلف مرافق ومحطات القطاع اليوم فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك ، كما تم تقديم وجبات جاهزة منه للعديد من المواطنين من خارج الشركة .



صرح بذلك المهندس ياسر جمال مدير القطاع والذى أشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة لتعزيز الجانب الاجتماعى والإنسانى بين العاملين وبث روح الإخاء خاصة فى مثل هذه المناسبات العزيزة .



وفى نفس السياق أشار محمد محمود بأن الاحتفال يبدأ عقب صلاة العيد، وبعد أن يقوم الأهالي بتقديم التهاني لبعضهم البعض، يجتمع جميع أفراد الأسرة من الأطفال والشباب والنساء والرجال ويتوجهون للخيمة أو الجمعية، حيث يقومون بتناول وجبة الغداء الفتة المدعمة باللحمة والصوص والشربة مع بعضهم البعض فى كثير من المناطق من لحوم الأضاحى التى قاموا بذبحها فى جو من الألفة والمحبة.



ولفت الى أن الأطفال والشباب الصغار يجتمعون مع بعضهم البعض ويحتفلون بالعيد بطريقتهم الخاصة، والتي ترتكز على الذهاب لركوب الخيل واستقلال المراكب الشراعية في النيل للاستمتاع بالطقس والطبيعة الساحرة ، بينما تقوم السيدات بتنظيف المنزل وما حوله، وعمل اللقيمات والعصيدة في الليلة السابقة ليوم العيد، وإعداد البهارات المطلوبة .



بينما قال عوض محمد من أهالى قرية أقليت بكوم أمبو شمال أسوان غداء القبائل يتمثل فى توجه أبناء القبائل العربية إلى "الخيمة" وهى دار المناسبات التى تجمع أبناء القبائل المختلفة فى المناسبات المختلفة، ثم تقوم كل أسرة بإعداد "صينية" الغداء فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.



وأشار إلى أن الأسر تجتمع فى "الخيمة" أو "المضيفة" على مائدة واحدة بحضور أطفالهم الصغار وتظهر فرحة الأعياد بينهم من خلال تبادل التهنئة وإعطاء العيدية للأطفال الصغار .



ولفت الى أن مثل هذه التجمعات المباركة تهدف إلى لم شمل جميع أبناء القبائل ، لأنهم يجلسون فى مكان واحد يتجمع فيه الحاضر والمغترب لتناول الغداء سويًا فى أيام العيد ، ويتبادلون التهنئة ، والدعوة للأموات من أبناء القبيلة الذين كانوا يحرصون على الحضور بينهم .