ثلاثي التايكوندو يختتمون معسكرهم بـ صربيا استعدادا لدورة الألعاب الأفريقية

يغادر ثلاثي التايكوندو هداية ملاك و ورضوى رضا ونور حسين بصحبة مدربهم تامر صلاح معسكر الإعداد المقام بصربيا استعدادا لدوره الألعاب الأفريقية بالمغرب والذي أشرف عليه المدرب العالمي الصربي دراجان وبقيادة فنية كابتن تامر صلاح.



ورفع "صلاح"، تقريرا إلى اللجنة الفنية برئاسة إيهاب جابر عن وضع بطلات مصر ومبارايتهم والقياسات البدنية طوال الفترة الماضي هو مدى توافقها مع الخطة الموضوعة من اللجنة الفنية.



وكرم الدكتور وليد الملاح رئيس روابط الرياضية المدرب الصربي نيابة عن عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو كما تقدمت هداية ورضوى ونور بدرع مقدم من روابط الرياضية شكرا لرئيس الاتحاد علي المجهود المبذولة طوال الفترة الماضية معه.



كما أهدت روابط الرياضية دروع الاستحقاق للمدربين بالمعسكر الدولي للمدرب سييد نعمت وريزك قدمها لهم ناشئي التايكوندو هنا الملاح ويحيي حسن.



يذكر أن المعسكر الدولي للناشئين مستمر حتى يوم 20 من أغسطس الجارى.