ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأردنية تتابع وفاة أحد مواطنيها في القاهرة وأخرى بإسطنبول

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:45 م
وزارة الخارجية الأردنية
وزارة الخارجية الأردنية
أحمد محرم
نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية السفير سفيان سلمان القضاة أن الوزارة تتابع منذ الامس حادثي وفاة مواطنين أردنيين اثنين في كل من القاهرة وإسطنبول.

وأوضح القضاة أن سفارتي المملكة في القاهرة وأنقرة تتابعان مع السلطات المحلية المختصة في مصر وتركيا التحقيقات بحالتي الوفاة، حيث تشير التقارير الأولية إلى أن حالة الوفاة في القاهرة لمواطن مقيم هناك يبلغ من العمر57 عاما تعرض لجلطة دماغية، وأن حالة الوفاة في إسطنبول لمواطنة زائرة كانت في رحلة مع بعض أفراد عائلتها وتبلغ من العمر 69 عاما تعرضت لتوقف في عضلة القلب.

وبدأت السفارة الاردنية في أنقرة اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع مركز عمليات الوزارة لنقل جثمان المتوفاة في إسطنبول الى المملكة وذلك بناء على طلب ذويها، بينما قرر ذوو المواطن المتوفى في القاهرة القيام بعملية الدفن في مصر، حيث تعمل السفارة بالقاهرة على إتمام الاجراءات لذلك وتقديم المساعدة المطلوبة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخارجية الأردنية تتابع وفاة أحد رعاياها في مصر

ترشيحاتنا

السيسى: عازمون على الاستمرار في دعم شباب مصر لتحقيق مستقبل أفضل لبلدنا

وفاة مصري بـ الكويت بعد سقوطه من مكان مرتفع

بعد تسجيله 72 هدفا في موسمين.. محمد صلاح يقترب من دخول قائمة عظماء ليفربول

شاهد.. أحمد ناجى يؤدي مناسك الحج برفقة زوجته

بشكل نهائي .. الاهلى يعلن انتقال نجمي الفريق إلى الجونة

ليفربول يحسم مصير نيمار بين برشلونة وسان جيرمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جلد النمر وفستان ملفت وقصير.. مايا دياب بإطلالة جريئة .. صور

مصرية صممته.. جنيفر لوبيز ترتدي ثوبا عربيا بحفل الساحل

بـ كاش مايوه فوق الركبة.. نرمين الفقى تثير الجدل من جديد.. صور