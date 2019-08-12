الخارجية الأردنية تتابع وفاة أحد مواطنيها في القاهرة وأخرى بإسطنبول

نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية السفير سفيان سلمان القضاة أن الوزارة تتابع منذ الامس حادثي وفاة مواطنين أردنيين اثنين في كل من القاهرة وإسطنبول.



وأوضح القضاة أن سفارتي المملكة في القاهرة وأنقرة تتابعان مع السلطات المحلية المختصة في مصر وتركيا التحقيقات بحالتي الوفاة، حيث تشير التقارير الأولية إلى أن حالة الوفاة في القاهرة لمواطن مقيم هناك يبلغ من العمر57 عاما تعرض لجلطة دماغية، وأن حالة الوفاة في إسطنبول لمواطنة زائرة كانت في رحلة مع بعض أفراد عائلتها وتبلغ من العمر 69 عاما تعرضت لتوقف في عضلة القلب.



وبدأت السفارة الاردنية في أنقرة اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع مركز عمليات الوزارة لنقل جثمان المتوفاة في إسطنبول الى المملكة وذلك بناء على طلب ذويها، بينما قرر ذوو المواطن المتوفى في القاهرة القيام بعملية الدفن في مصر، حيث تعمل السفارة بالقاهرة على إتمام الاجراءات لذلك وتقديم المساعدة المطلوبة.