ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

السعودية: 30 مليون مكالمة في مكة المكرمة في اليوم العاشر من ذي الحجة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:48 م
المكالمات في الحج
المكالمات في الحج
محمد صبري عبد الرحيم
كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعسودية، اليوم الاثنين، عن الإحصائية الخاصة في أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم العاشر من ذي الحجة 1440هـ، وبلغ حجم استهلاك البيانات 1820 تيرابايت بنسبة زيادة 32% عن العام الماضي، بما يعادل مشاهدة أكثر من 746 ألف ساعة من المقاطع المرئية بدقةp1080 HD.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ «299.12ميجابايت/ مشترك» متجاوزة معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ «180 ميجابايت/ مشترك» بنسبة 66%، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكًا للبيانات هي «يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، انستغرام».

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل قد بلغت 45.61 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 71.79% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 15.22ميجابت/ثانية بنسبة زيادة %54.83 عن العام الماضي، فيما بلغ عدد المكالمات المحلية 22.7 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 7.6 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت %99،06% .

ترشيحاتنا

تألق بن شرقي مع الزمالك وتفوق أزارو على وليد سليمان.. أبرز أخبار الصحف المغربية

ليفربول يحسم مصير نيمار بين برشلونة وسان جيرمان

الاهلي يكشف حقيقة مفاوضات الاسماعيلي وسموحة مع حمودي

غرائب وطرائف.. البحر الميت سيختفي قريبا.. والأمطار تغرق الحجاج اليوم.. ومواقف إنسانية لـ محمد صلاح

المقابل المادي يهدد الصفقة.. نجم الزمالك على رادار أهلى جدة

رامى صبرى يشعل زفاف مروان محسن بـ أغانى فارق معاك ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جلد النمر وفستان ملفت وقصير.. مايا دياب بإطلالة جريئة .. صور

مصرية صممته.. جنيفر لوبيز ترتدي ثوبا عربيا بحفل الساحل

بـ كاش مايوه فوق الركبة.. نرمين الفقى تثير الجدل من جديد.. صور