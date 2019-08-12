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محافظات

للمرة الثانية.. محافظ بورسعيد يتابع مشكلة الصرف الصحي بالضواحي

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:10 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بزيارة ميدانية ثانية بعد ظهر اليوم لمتابعة الأعمال الجارية لإنهاء مشكلة الصرف الصحي بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي.

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود لإنهاء هذه المشكلة تماما، وقام المحافظ خلال الجولة بلقاء المواطنين من سكان المنطقة واستمع إلى شكوى من ساكني إحدى العمارة وقام بالصعود إلى العمارة لمتابعة الشكوى.

كما وجه المحافظ خلال لقاء بالسكان داخل العمارة علي ضرورة التعاون من قبل أبناء الحي حتى تؤتي الجهود التي تبذلها المحافظة ثمارها في انهاء مشاكل المرافق والخدمات وعدم تكرارها مرة اخرى.

واكد المحافظ ان المسؤولية مشتركة بين الجهود الحكومية وتعاون السكان للوصول بها إلى أعلى مستوي لصالح صحة المواطنين وإقامتهم داخل بيئة صحية ونظيفة.
للمرة الثانية.. محافظ بورسعيد يتابع مشكلة الصرف الصحي بالضواحي
للمرة الثانية.. محافظ بورسعيد يتابع مشكلة الصرف الصحي بالضواحي
للمرة الثانية.. محافظ بورسعيد يتابع مشكلة الصرف الصحي بالضواحي
للمرة الثانية.. محافظ بورسعيد يتابع مشكلة الصرف الصحي بالضواحي
للمرة الثانية.. محافظ بورسعيد يتابع مشكلة الصرف الصحي بالضواحي

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