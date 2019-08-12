فوائد حلويات الخروف .. رقم 3 تهم الرجال

تعد اكلات حلويات الخروف من الأكلات المميزة لدى المصريين ويتناولونها بعد ذبح الأضحية وتحتوي على فوائد عديدة كما أنها غنية بالبروتين وفقيرة في الفيتامينات والمواد المعدنية.



ومقصود بحلويات الخروف الأحشاء الداخلية للخروف، مثل الأمعاء والطحال والرئتين والممبار والفشة والكرشة وغيرها.



وقدم الدكتور أحمد صبري خبير التغذية فوائد تناول حلويات الخروف وهي :



1- تقوية الذاكرة وتنشيطها وزيادة القدرات العقلية والإدراكية والفهم والاستيعاب.

2- يقى من بعض الأمراض المزمنة لاحتوائها علي فوائد عديدة لمرضي القلب ولكن لا يجب تناول السمين منها.

3- يعد مقوي جنسي للرجال.

4- يقوى الشعر والاظافر ويحافظ علي نضارة البشرة للمرأة.