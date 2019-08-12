بـ الحلوى والهدايا .. 50 صورة ترصد مشاركة مستقبل وطن باحتفالات العيد فى إمبابة

شارك حزب مستقبل وطن فى امبابة الأهالى فرحتهم بأجواء عيد الأضحى بتوزيع الهدايا والحلوى على المارة وتبادل التهانئ لاثارة أجواء البهجة .



وفى أجواء من الحماس ومشاركة الأهالى فرحة العيد إنتشرت أمانة العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن فى امبابة بالشوارع و الميادين لتبادل التهاني والمعايدات ليشيد الجميع بدور الحزب.



من جانبه هنأ سيد درويش، أمين عام حزب مستقبل وطن فى إمبابة، جموع الشعب بحلول عيد الأضحى، متمنيا أن تنعم مصر بدفئ السلام والرخاء والتكاتف بين أبناء الشعب .



وأكد "درويش"، فى تصريحات صحفية، أن مشاركة الحزب لنؤكد على مسئوليتنا نحو دعم قوة العلاقات الاجتماعية والترابط التى تمتزج بالود و المحبة بين الأهالى واصفا أن النسيج الاجتماعى المصرى نموذجا منفردا.