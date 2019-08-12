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بسبب استشهاد ابنه.. حاج فلسطيني يفقد النطق منذ 15 عاما

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:08 م
بكر المصري
بكر المصري
عبد الخالق صلاح
عرضت القناة السعودية الإخبارية تقريرا مصورا مع حاج فلسطيني فقد النطق منذ 15 عاما بسبب استشهاد ابنه.

وأكدت السيدة أم محمد زوجة الحاج «بكر المصري»؛ البالغ من العمر 57 عاما؛ في التقرير ان نجلها استشهد في مواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي؛ منوهة بأن زوجها فقد النطق وأصيب بجلطة جراء استشهاد ابنه.

ومن جانبه دخل الحاج «بكر المصري» في حالة من الفرح بدعوة الملك سلمان لأداء فريضة الحج والوقوف على جبل عرفات لأداء المشاعر المقدسة.


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