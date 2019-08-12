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الدفاع المدني السعودي يحذر الحجاج من هذا الأمر

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:00 م
حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام
عرفة البنداري
أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تحذيرات إلى الحجاج، طالبتهم خلالها بأخذ الحيطة والحذر وتجنب الأماكن المنخفضة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي .

وتأتي هذه التحذيرات على خلفية هطول الأمطار الغزيرة على المشاعر المقدسة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أطلقت تحذيرات ونبهت بشأن هطول أمطار على المشاعر المقدسة، وطالبت الحجاج بأخذ الحيطة والحذر.

ويؤدي أكثر من 2 مليون حاج فريضة الحج، وسط تدابير أمنية مشددة.

الدفاع المدني السعودي يحذر الحجاج من هذا الأمر
الدفاع المدني السعودي يحذر الحجاج من هذا الأمر

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