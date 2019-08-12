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رياضة

شاهد | سيد معوض على ظهر مركب.. وحازم إمام: إيه لازمة الجزمة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:13 م
سيد معوض
سيد معوض
محمد بدران
نشر سيد معوض لاعب الاهلى السابق، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر سيد معوض وهو يقضى إجازة العيد على متن مركب، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.

وعلق حازم إمام نجم الزمالك السابق قائلًا: "الله عليك يا ستايل بس ليه الجزمة انت مش ضامن تقعد" ليرد معوض قائلًا: "عشان التصوير بس يا حازم".

وقرر الجهاز الفني للأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين، على أن يبدأ الفريق الثلاثاء استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء السبت القادم، فى إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.
شاهد | سيد معوض على ظهر مركب.. وحازم إمام: إيه لازمة الجزمة

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