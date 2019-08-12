بعد اللحمة والفتة .. ريجيم سريع وصحى بـ 18 نصيحة

الريجيم وإنقاص الوزن من الأمور التى تشغل بال الكثير منا خاصة بعد تناول اكلات لحمة العيد اللذيذة والفتة والريش والممبار والفخذة والكرشة والكبدة وغيرها من حلويات المدبح، نجد أنفسنا أمام كارثة صحية بسبب زيادة الدهون والكوليسترول فى الجسم وزيادة الوزن مما يجعلنا فى أمس الحاجة لنظام ريجيم صحى سريع يعطى نتائج فى غضون أيام .



وللمساعدة فى انقاص الوزن بسرعة بعد العيد نقدم لكم 18 معلومة من أسرار الريجيم الناجح وتساعد بشكل كبير فى انقاص الوزن بسرعة بعد العيد مباشرة للحصول على النتائج المطلوبة بسرعة وفقا لما ذكره موقع healthline.



- تمارين القوة هي نوع من التمرينات التي تتطلب منك التقلص من عضلاتك ضد المقاومة. تبني كتلة العضلات وتزيد من قوتها، ويتضمن تدريب القوة رفع الأثقال لاكتساب العضلات مع مرور الوقت، وممارسة تمارين رفع الأثقال أو استخدام معدات الصالة الرياضية هي بعض الطرق السهلة للبدء في تدريب القوة.



- زيادة تناول البروتين قد يزيد من الشعور بالامتلاء ، ويقلل من الشهية ويقلل من السعرات الحرارية للمساعدة في إنقاص الوزن حاول دمج بعض الوجبات من الأطعمة الغنية بالبروتين في نظامك الغذائي كل يوم للمساعدة في حرق الدهون مثل اللحوم والمأكولات البحرية والبيض والبقوليات ومنتجات الألبان.



- يرتبط تناول المزيد من البروتين مع انخفاض خطر الدهون في البطن بزيادة تناول البروتين يمكن أن يقلل من الشهية ، وانخفاض السعرات الحرارية والحفاظ على كتلة العضلات.



- قد يرتبط الحصول على قسط كاف من النوم بانخفاض الشهية والجوع ، فضلًا عن انخفاض خطر زيادة الوزن، التزم بجدول نوم منتظم ، والحد من تناولك للكافيين وتقليل استخدامك للأجهزة الإلكترونية قبل النوم للمساعدة في دعم دورة نوم للحصول على عدد ساعات متوسط.



- إضافة الخل إلى النظام الغذائي يساعد فى تحسين صحة القلب والتحكم في نسبة السكر في الدم ، فإن زيادة تناولك للخل قد يساعد في زيادة حرق الدهون ، وفقًا لبعض الأبحاث، ووجدت إحدى الدراسات أن تناول 1-2 ملعقة طعام "15-30 مل" من الخل يوميًا يقلل من وزن جسم الأشخاص ودهون البطن ومتوسط ​​محيط الخصر على مدار 12 أسبوعًا ، ويمكن تخفيفه بالماء ووضعه على الصلصة او المخلل.



- يرتبط تناول كميات أكبر من الدهون الصحية مع انخفاض خطر زيادة الوزن وانخفاض الدهون في البطن لأن هضم الدهون يتم ببطء ويمكن أن يساعد في تقليل الشهية وتتواجد الدهون الصحية زيت الزيتون وزيت جوز الهند والأفوكادو والمكسرات والبذور ليست سوى أمثلة قليلة على أنواع الدهون الصحية التي قد يكون لها آثار مفيدة على حرق الدهون.



- الشاي الأخضر هو خيار رائع آخر حيث أنه يحتوي على الكافيين وغني بمضادات الأكسدة ، وكلاهما قد يساعد على زيادة حرق الدهون وتعزيز عملية التمثيل الغذائي وأظهرت دراسة أجريت على 12 شخصًا بالغًا أن مستخلص الشاي الأخضر زاد من حرق الدهون بنسبة 12٪ مقارنة بالعلاج الوهمي تناول كوب من الماء أو كوب من الشاي الأخضر طريقة بسيطة لتعزيز حرق الدهون.



- المشروبات المحلاة بالسكر والمشروبات الكحولية قد تترافق مع زيادة خطر الدهون في البطن. ثبت أن الشاي الأخضر والماء يزيدان من فقدان الوزن وحرق الدهون.



- تناول كميات أكبر من الألياف يساعد ذلك فى فقدان الدهون وتناقص السعرات الحرارية وانخفاض الوزن، وهى الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور هي بعض الأمثلة على الأطعمة الغنية بالألياف التي يمكن أن تزيد من حرق الدهون وفقدان الوزن.



- قلل من تناول الكربوهيدرات المكررة من المعجنات والأطعمة المصنعة والمكرونة والخبز الأبيض وحبوب الإفطار، واستبدلها بالحبوب الكاملة مثل القمح الكامل والكينوا والحنطة السوداء والشعير والشوفان.



- الكربوهيدرات المكررة منخفضة في الألياف والمواد الغذائية وقد تزيد من الجوع وتسبب طفرات وحوادث في مستويات السكر في الدم، وكما يرتبط استهلاك الكربوهيدرات المكررة بزيادة الدهون في البطن.



- وجدت بعض الدراسات أن التمرينات الهوائية يمكن أن تزيد من كتلة العضلات وتقلل من دهون البطن ومحيط الخصر والدهون في الجسم بحيث تمارس يوميا لمدة تترواح بين 20 لـ 40 دقيقة ، مثل الجري والمشي وركوب الدراجات والسباحة أما الايروبيك فإنها تزيد دهون البطن.



- القهوة تحتوي على مادة الكافيين والتي يمكن أن تزيد من انهيار الدهون وزيادة التمثيل الغذائي تشير الدراسات إلى أن تناول الكافيين المرتفع قد يرتبط بزيادة فقدان الوزن وحاول ان تبتعد عن الكريمة والسكر واستخدم القهوة باللبن او بدون إضافات لتغتنم فوائدها الصحية دون ان تكتسب سعرات حرارية عالية.



- تناول مكملات البروبيوتيك أو زيادة تناول البروبيوتيك من خلال مصادر الغذاء مثل مخلل الكرنب والكفير يساعد على تقليل وزن الجسم وحرق الدهون.



- زيادة كمية الحديد فى النظام الغذائى يرتبط نقص الحديد بضعف وظائف الغدة الدرقية ويمكن أن يسبب أعراضًا مثل التعب وضيق التنفس ووجدت إحدى الدراسات أن علاج نقص الحديد ساعد في إنقاص الوزن.



- الصيام المتقطع يقلل من وزن الجسم ودهون الجسم وقد يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات عند اقترانها بتدريب المقاومة.



- التدريب على فترات عالية الكثافة والمعروف باسم HIIT ، أحد أشكال التمارين التي تساعد الانسان فى الحصول على جسم رشيق بسرعة والاستمرار على هذه التمارين لمدة 20 دقيقة ثلاث مرات أسبوعيًا تجعل الانسان يفقد فى المتوسط ​​4.4 رطل اى مايعادل 2 كجم تقريبا من الدهون فى 12 أسبوعًا ، حتى مع عدم وجود تغييرات أخرى على نظامهم الغذائي أو نمط حياتهم.



- يمكنك تنفيذ هذه النوعية من التمارين الرياضية بالتبديل بين المشي والركض أو الركض لمدة 30 ثانية في المرة الواحدة كما يمكنك التنقل بين التدريبات مثل التمرينات أو تمارين الضغط أو القرفصاء مع فترة راحة قصيرة بينهما.



- دمج هذه النصائح البسيطة مع مغذية، والنظام الغذائي جيدا مقربة و أسلوب حياة نشط لتعزيز وقت واحد انهيار الدهون وتحسين الصحة العامة الخاصة بك.