بالقاهرة والمحافظات.. ننشر 65 دار عرض لـ فيلم خيال مآتة

تداولت خلال الساعات الماضية أنباء حول طرح فيلم خيال مآتة للنجم أحمد حلمى بشكل محدود فى دور العرض مع بدء موسم عيد الأضحى السينمائى، وهو الأمر الذى يتم نشره على نطاق واسع دون التأكد من مصدر.



وبالمراجعة والتدقيق وجد "صدى البلد" أن الفيلم تم توزيعه فى عدد من السينمات الموزعة جغرافيا على نطاق جيد، وهى كالتالى:



سينما صن سيتي

حفلات 10:15 صباحا 12:45 ظهرا 03:45 عصرا 06:45 مساء 09:45 مساء 12:45 ليلًا



سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)

حفلات 09:45 صباحا 12:15 ظهرا 02:45 عصرا 05:15 مساء 07:45 مساء 10:15 مساء 12:45 ليلًا 03:15 ليلًا



سينما بوينت 90

حفلات 09:45 صباحا 12:15 ظهرا 02:45 عصرا 05:15 مساء 07:45 مساء 10:15 مساء 12:45 ليلًا 03:15 ليلًا



سينما جراند الغردقة

حفلات 06:15 مساء 07:45 مساء 08:45 مساء 10:15 مساء 11:15 مساء 12:45 ليلًا 01:45 ليلًا 02:15 ليلًا



سينما صن سيتي VIP

حفلات 04:15 عصرا 07:00 مساء 10:00 مساء 01:00 ليلًا



سينما جراند نايل تاور

حفلتا 01:00 ظهرا 03:30 عصرا 06:00 مساء 08:30 مساء 11:00 مساء 01:30 ليلًا 04:00 ليلًا



سينما طيبة مول

حفلات 10:00 صباحا 01:00 ظهرا 03:00 عصرا 06:00 مساء 09:00 مساء 12:00 ليلًا



سينما كوزموس

حفلات 10:30 صباحا 01:00 ظهرا 03:30 عصرا 06:30 مساء 09:30 مساء 12:00 ليلًا



سينما ستراند اسكندرية

حفلات 07:00 مساء 10:00 مساء 12:00 ليلًا



سينما ماجدة

حفلات 10:30 صباحا 01:00 ظهرا 03:30 عصرا 06:30 مساء 09:30 مساء 12:00 ليلًا



سينما بانوراما

حفلات 12:00 ظهرا 03:00 عصرا 06:00 مساء 09:00 مساء 12:00 ليلًا



سينما دنيا بنها

حفلات 10:30 صباحا 01:00 ظهرا 03:30 عصرا 06:00 مساء 09:00 مساء 12:00 ليلًا



سينما ليدو

حفلات 10:00 صباحا 01:00 ظهرا 03:30 عصرا 06:30 مساء 09:30 مساء 12:00 ليلًا



دنيا الأسرة

حفلات 10:30 صباحا 01:00 ظهرا 03:30 عصرا 06:00 مساء 08:30 مساء 10:30 مساء 12:00 ليلًا



سينما روزانا

حفلات 06:00 مساء 09:00 مساء 12:00 ليلًا 03:00 ليلًا



سينما النصر

حفلات 10:00 صباحا 01:00 ظهرا 03:00 عصرا 06:00 مساء 09:00 مساء 12:00 ليلًا



سينما بندر المعادي

حفلات 09:45 صباحا 12:45 ظهرا 03:45 عصرا 06:45 مساء 09:45 مساء 12:15 ليلًا



سينما الرحاب

حفلات 10:15 صباحا 12:45 ظهرا 03:45 عصرا 06:45 مساء 09:45 مساء 12:15 ليلًا



سينما نايل سيتي

حفلات 10:30 صباحا 12:30 ظهرا 03:30 عصرا 06:30 مساء 09:30 مساء 12:30 ليلًا



سينما مترو القاهرة

حفلات 10:30 صباحا 12:45 ظهرا 03:30 عصرا 06:30 مساء 09:30 مساء 12:30 ليلًا



سينما سان ستيفانو مول

حفلات 10:30 صباحا 12:30 ظهرا 03:30 عصرا 06:30 مساء 09:30 مساء 12:30 ليلًا



سينما فوكس سيتي سنتر

حفلات 11:45 صباحا 12:45 ظهرا 01:30 ظهرا 02:15 عصرا 03:15 عصرا 04:15 عصرا 05:00 مساء 05:45 مساء 07:00 مساء 07:45 مساء 08:15 مساء 09:45 مساء 10:45 مساء 11:00 مساء 12:30 ليلًا 01:15 ليلًا 01:45 ليلًا 03:30 ليلًا



سينما زهران

حفلات 12:30 ظهرا 03:30 عصرا 06:30 مساء 09:30 مساء 12:30 ليلًا



سينما رويال

حفلات 10:00 صباحا 12:30 ظهرا 03:30 عصرا 06:30 مساء 09:30 مساء 12:30 ليلًا



سينما رنيسانس السويس

حفلات 10:30 صباحا 12:30 ظهرا 03:30 عصرا 06:30 مساء 09:30 مساء 12:30 ليلًا



سينما جالكسي

حفلات 10:00 صباحا 01:00 ظهرا 03:30 عصرا 06:30 مساء 09:30 مساء 12:30 ليلًا



سينما داندي مول

حفلات 10:30 صباحا 12:30 ظهرا 03:30 عصرا 06:30 مساء 09:30 مساء 12:30 ليلًا



سينما أوديون

10:30 صباحا 01:00 ظهرا 03:30 عصرا 06:30 مساء 09:30 مساء 12:30 ليلًا



سينما سيني بلكس جرين بلازا

حفلات 10:00 صباحا 12:30 ظهرا 03:30 عصرا 06:30 مساء 09:30 مساء 12:30 ليلًا



سينما الهرم

حفلات 10:30 صباحا 01:00 ظهرا 03:30 عصرا 06:30 مساء 09:30 مساء 12:30 ليلًا



سينما السراي مول الحدائق

حفلات 10:30 صباحا 01:00 ظهرا 03:30 عصرا 06:30 مساء 09:30 مساء 12:30 ليلًا



سينما بورتو مارينا

حفلات 05:00 مساء 07:30 مساء 10:00 مساء 12:30 ليلًا 03:00 ليلًا



سينما داون تاون

حفلات 10:30 صباحا 12:45 ظهرا 03:30 عصرا 06:30 مساء 09:30 مساء 12:30 ليلًا



سينما جولف سيتي

حفلات 10:00 صباحا 01:00 ظهرا 03:30 عصرا 06:30 مساء 09:30 مساء 12:30 ليلًا



سينما ديانا

حفلات 10:30 صباحا 01:30 ظهرا 03:30 عصرا 06:30 مساء 09:30 مساء 12:30 ليلًا



سينما رنيسانس مجمع سموحة

حفلات 10:30 صباحا 12:30 ظهرا 03:30 عصرا 06:30 مساء 09:30 مساء 12:30 ليلًا



سينما ميراج

حفلات 10:30 صباحا 01:00 ظهرا 03:30 عصرا 06:30 مساء 09:30 مساء 12:30 ليلًا



سينما سيتي مول

حفلات 10:30 صباحا 01:00 ظهرا 03:30 عصرا 06:30 مساء 09:30 مساء 12:30 ليلًا



سينما فخر البحار

حفلات 08:30 مساء 10:30 مساء 12:30 ليلًا



سينما السلام الصيفي

حفلات 08:30 مساء 10:30 مساء 12:30 ليلًا 02:30 ليلًا



سينما العلمين الجديدة

حفلات 03:30 عصرا 06:30 مساء 09:30 مساء 12:30 ليلًا 02:30 ليلًا



سينما غرناطة

حفلات 08:30 مساء 12:30 ليلًا



سينما سيتي ستارز

حفلات 10:00 صباحا 12:45 ظهرا 03:45 عصرا 06:45 مساء 09:45 مساء 12:45 ليلًا



سينما مرسيليا

حفلات 11:00 صباحا 01:45 ظهرا 04:30 عصرا 07:15 مساء 10:00 مساء 12:45 ليلًا



مفضل سينما فوكس مول مصر

حفلات 11:30 صباحا 12:00 ظهرا 12:30 ظهرا 01:45 ظهرا 02:00 عصرا 02:15 عصرا 02:45 عصرا 03:15 عصرا 04:30 عصرا 04:45 عصرا 05:00 مساء 05:30 مساء 06:00 مساء 07:15 مساء 07:30 مساء 07:45 مساء 08:15 مساء 08:45 مساء 10:00 مساء 10:15 مساء 10:30 مساء 11:00 مساء 11:30 مساء 12:45 ليلًا 01:00 ليلًا 01:15 ليلًا 01:45 ليلًا 02:15 ليلًا 03:30 ليلًا 03:45 ليلًا



سينما أمير

حفلات 10:00 صباحا 01:00 ظهرا 04:00 عصرا 07:00 مساء 10:00 مساء 01:00 ليلًا



سينما دريم لاند

حفلات 10:00 صباحا 01:00 ظهرا 04:00 عصرا 07:00 مساء 10:00 مساء 01:00 ليلًا



سينما الحمرا

حفلات 09:00 مساء 01:00 ليلًا



سينما الحرية

حفلا 10:00 صباحا 12:30 ظهرا 03:00 عصرا 05:30 مساء 08:00 مساء 10:30 مساء 01:00 ليلًا



سينما كيروسيز

حفلات 10:00 صباحا 01:00 ظهرا 04:00 عصرا 07:00 مساء 10:00 مساء 01:00 ليلًا



سينما جلاكسى مول العرب

حفلات 10:00 صباحا 12:30 ظهرا 03:00 عصرا 05:30 مساء 08:00 مساء 10:30 مساء 01:00 ليلًا



سينما سينشري بورتو كايرو

حفلات 10:00 صباحا 12:30 ظهرا 03:00 عصرا 05:30 مساء 08:00 مساء 10:30 مساء 01:00 ليلًا 03:30 ليلًا



سينما كايرو فيستفال

حفلات 10:45 صباحا 01:00 ظهرا 04:00 عصرا 07:00 مساء 10:00 مساء 01:00 ليلًا



سينما كايرو فيستفال VIP

حفلات 10:45 صباحا 01:15 ظهرا 04:00 عصرا 07:00 مساء 10:00 مساء 01:00 ليلًا



سينما جولدن ستارز ديلوكس

11:00 صباحا 01:30 ظهرا 04:15 عصرا 07:15 مساء 10:15 مساء 01:15 ليلًا



سينما جولدن ستارز VIP

11:00 صباحا 01:30 ظهرا 04:15 عصرا 07:15 مساء 10:15 مساء 01:15 ليلًا



جولدن ستارز إليت

11:00 صباحا 01:30 ظهرا 04:15 عصرا 07:15 مساء 10:15 مساء 01:15 ليلًا



سينما مترو الإسكندرية

10:30 صباحا 01:30 ظهرا 04:30 عصرا 07:30 مساء 10:30 مساء 01:30 ليلًا



سينما سيني ماكس

10:30 صباحا 01:00 ظهرا 03:30 عصرا 06:00 مساء 08:30 مساء 11:00 مساء 01:30 ليلًا



سينما زهران سيتي بارك

07:30 مساء 09:30 مساء 11:30 مساء 01:30 ليلًا



سينما سي سينما (الجونة)

01:00 ظهرا 03:30 عصرا 06:00 مساء 08:30 مساء 11:00 مساء 01:30 ليلًا



سينما ريفولي طنطا

09:00 صباحا 11:00 صباحا 01:00 ظهرا 03:00 عصرا 06:00 مساء 08:30 مساء 11:15 مساء 02:00 ليلًا



سينما ديب مول

10:15 صباحًا 12:45 مساءً 03:45 مساءً 06:45 مساءً 09:45 مساءً



سينما دنيا المصرية بلازا

11:00 صباحًا 01:30 مساءً 04:00 مساءً 06:30 مساءً 09:00 مساءً 11:30 مساءً



سينما الماسة

12:30 مساءً 03:30 مساءً 06:30 مساءً 09:30 مساءً



سينما نورماندي الصيفي

07:00 مساءً 11:00 مساءً

