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ديني

الصحة السعودية تجري عملية قلب مفتوح ناجحة لـ حاج صومالي

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:41 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
محمد صبري عبد الرحيم
أنهت وزارة الصحة ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية، معاناة حاج صومالي، من أزمات قلبية تعرض لها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث أجريت له عملية قلب مفتوح ناجحة في مركز القلب بالمدينة الطبية.

ويقول الحاج شريف إبراهيم البالغ من العمر 68 عامًا لوكالة «واس» السعودية، إنه كان يعمل معلمًا في مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في الصومال، وفي الثلاث سنوات الاخيرة بدأ يعاني من الأزمات القلبية.

وأضاف: قررت أداء الحج هذا العام وبعد وصولي تسبب الإجهاد والإرهاق في تجدد معاناتي مع مرض القلب فتم نقلي لأحد المستشفيات ومنه إلى مدينة الملك عبدالله الطبية حيث أجريت لي عملية قلب مفتوح تكللت بالجناح ولله الحمد.

وأشاد الحاج الصومالي بالخدمات التي تقدمها "الصحة"، مقدمًا شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تبذله من جهود وما توفره من خدمات لضيوف الرحمن.

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