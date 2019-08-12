بوجبا يلقب ماجواير بـ الوحش بعد أدائه الكبير أمام تشيلسي

أعرب لاعب خط وسط فريق نادي مانشستر يونايتد، بول بوجبا، عن إعجابه الشديد بالأداء الدفاعي القوي لزميله هاري ماجواير في ظهوره الأول مع اليونايتد بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



وقال بوجبا - في تصريح نقلته شبكة (توك سبورت) الإنجليزية اليوم /الإثنين/ - إن ماجواير أثر بشكل كبير في غرفة ملابس الفريق بالفعل، مضيفا "إنني أناديه بالوحش".



وأضاف الدولي الفرنسي - الذي حصل على جائزة أفضل لاعب - "للأمانة، مثلما شاهدتم، كان أداؤه مبهرا. إنه قائد ويتأقلم تماما معنا في التدريبات".



وتابع "لقد تحدثنا عن التحكم في طريقة لعبنا عند الدفاع بشكل جيد، وهو يفهم فيكتور ليندلوف كثيرا. وكان من الجيد للغاية أن نبدأ بلقاء كالذي قدمه الفريق ككل".



يذكر أن ماجواير نجح في معظم تدخلاته على لاعبي تشيلسي وأبعد الكثير من الكرات العالية برأسه؛ مما ساعد اليونايتد على تحقيق أكبر انتصار لليونايتد على البلوز في البريميرليج.