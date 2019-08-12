ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الدفاع المدني السعودي: الأمطار الغزيرة لم تعكر صفو الحجاج في أداء المناسك

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:59 م
الأمطار في الحج
الأمطار في الحج
محمد صبري عبد الرحيم
أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالحج المقدم محمد الحمادي، أن الأمطار التي هطلت اليوم على المشاعر المقدسة لم ينتج عنها ما يعكر صفو ضيوف الرحمن سواءً بمشعر منى أو الحرم المكي.

وأوضح «الحمادي» لوكالة «واس» السعودية، ‏أن الدفاع المدني يتابع تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشكل دوري وهناك إجراءات وقائية استباقية على ضوء ‏هذه التقارير تتخذ في الميدان.

وأشار إلى أن الدفاع المدني يعمل مع بقية الجهات المعنية على أخذ التدابير اللازمة لتوفير السلامة والحماية لحجاج بيت الله الحرام.

جدير بالذكر أنه تستمر الأمطار الغزيرة في الهطول بالمملكة العربية السعودية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث هطلت بغزارة، اليوم الاثنين، على مشعر منى، وعرفات، ومزدلفة.

ترشيحاتنا

بالصور| عاصفة يوم القيامة تضرب بريطانيا

ترامب: منح البطاقة الخضراء للمهاجرين بشروط

ستات مريضة.. صبرى فواز يرفض الهجوم على احمد السعدنى

تعرف على سبب عدم احتفال علي معلول بهدفه في اطلع بره

موجز السوشيال ميديا.. بـ بطن مكشوف.. نيللى كريم تتألق في أحدث ظهور .. انتقادات حادة لـ اطلالة رانيا يوسف

تقسيم الأضحية .. الأزهر يحدد آخر موعد لـ ذبح الأضاحى وكيفية توزيعها

بزيادة 200 جنيه للفرد.. برلماني يزف بشرى بشأن البطاقات التموينية

بشكل نهائي .. الاهلى يعلن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات إلى الجونة

بـ كاش مايوه فوق الركبة.. نرمين الفقى تثير الجدل من جديد.. صور

احمد عز وزينة .. السبب الحقيقي لـ خناقة الساحل الشمالى بينه وشقيقة زينة

انتقادات حادة لـ رانيا يوسف بعد إطلالة مثيرة للجدل .. صور

احمد عز وزينة .. محامي عز: لن نتنازل عن بلاغنا ضد شقيقة الفنانة زينة

تفاصيل تكشف سر الزيارة المفاجئة ..الملك سلمان يستقبل بن زايد في جدة

وسط تحذيرات من حرب جوية .. صحيفة بريطانية: تركيا منحت حكومة الوفاق الليبية 3 طائرات إسرائيلية

بعد الفستان الموف المثير للجدل .. شاهد أبرز الإطلالات الجريئة لـ رانيا يوسف

صيدلي الغلابة .. تاجر مع الله فربحت تجارته.. جنازته هي الأكبر وقبره تحول لـ مزار

احمد عز وزينة .. مصدر أمني: عز اعتدى على زينة وشقيقتها.. والأخيرة حررت محضرا ضده

رامى صبرى يشعل زفاف مروان محسن بـ أغانى فارق معاك ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللحمة والفتة .. ريجيم سريع وصحى بـ 18 نصيحة

بـ جلد النمر وفستان ملفت وقصير.. مايا دياب بإطلالة جريئة .. صور

مصرية صممته.. جنيفر لوبيز ترتدي ثوبا عربيا بحفل الساحل