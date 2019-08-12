الدفاع المدني السعودي: الأمطار الغزيرة لم تعكر صفو الحجاج في أداء المناسك

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالحج المقدم محمد الحمادي، أن الأمطار التي هطلت اليوم على المشاعر المقدسة لم ينتج عنها ما يعكر صفو ضيوف الرحمن سواءً بمشعر منى أو الحرم المكي.



وأوضح «الحمادي» لوكالة «واس» السعودية، ‏أن الدفاع المدني يتابع تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشكل دوري وهناك إجراءات وقائية استباقية على ضوء ‏هذه التقارير تتخذ في الميدان.



وأشار إلى أن الدفاع المدني يعمل مع بقية الجهات المعنية على أخذ التدابير اللازمة لتوفير السلامة والحماية لحجاج بيت الله الحرام.



جدير بالذكر أنه تستمر الأمطار الغزيرة في الهطول بالمملكة العربية السعودية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث هطلت بغزارة، اليوم الاثنين، على مشعر منى، وعرفات، ومزدلفة.

