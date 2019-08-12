ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين: السيسي فتح باب الأمل وطاقات النور لكل شباب مصر

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:06 م
صدى البلد
أماني نوار
أكدت جبهة شباب الصحفيين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح باب الأمل لكل شباب مصر وطاقات النور نحو مستقبل أفضل وغد مشرق يبنى بسواعد أبنائه المخلصين والمهمومين بقضايا الوطن والمواطن.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم بمناسبة اليوم العالمي للشباب، إن شباب مصر من الإسكندرية إلى أسوان يوجهون التحية والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد مسيرة البناء والتنمية ويعاهدونه على الاستمرار في دعم ومساندة الدولة المصرية والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.

وأضاف طوالة إن تغريدة الرئيس السيسي على صفحته الشخصية في الفيس بوك اليوم بمناسبة اليوم العالمي للشباب والتي وجه فيها تحية تقدير وإعزاز لشباب مصر المتحمس الواعد وإشادته أنهم سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة وتأكيده على الاستمرار في دعم الشباب وإعدادهم بالشكل الذي يحقق بهم مستقبلا أفضل لمصرنا العزيزة يجعلنا في مسئولية كبيرة تجاه وطننا الكبير.

وأشار رئيس الجبهة إلى أن هذه المسئولية التي وضعنا فيها الرئيس تجعلنا نبذل مزيدا من الجهد والعرق وألا نفكر في هذه المرحلة الاستثنائية من عمر الوطن إلا في مصلحة مصر وكيف ننهض ونرتقي بها وهذا أرقى وأنبل من التفكير والنظر برؤية ضيقة محدودة حول تحقيق مصالح شخصية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد.

ووجه رئيس الجبهة رسالة حب وسلام للرئيس السيسي قائلا: بكم ومعكم سنحقق كل أحلامنا فنحن شباب مصر نرى فيكم مستقبل وطننا والذي أصبح في عهدكم له درع وسيف وسنظل على العهد والوعد نقف معكم حتى آخر نفس في حياتنا.

ترشيحاتنا

من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى الملك سلمان.. حكاية توسعة المسجد الحرام

توقف حركتي القطارات والمرور بالقليوبية بسبب حريقين في جرار وسيارة

شقيق زينة طرف .. محامي احمد عز يفجر مفاجأة جديدة في واقعة المشاجرة

مي عمر تتخلى عن شعرها الطويل.. والجمهور: كل ده ترتر.. صور

وفاة مصري بـ الكويت بعد سقوطه من مكان مرتفع

للهاكر.. 6 أشهر سجن و3 ملايين جنيه غرامة على مخترق مواقع التواصل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللحمه والفتة .. ريجيم سريع وصحى بـ 18 نصيحة

بـ جلد النمر وفستان ملفت وقصير.. مايا دياب بإطلالة جريئة .. صور

مصرية صممته.. جنيفر لوبيز ترتدي ثوبا عربيا بحفل الساحل