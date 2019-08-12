وزير الحج السعودي: 2.5 مليون حاج أدوا المناسك هذا العام

أكد محمد صالح، وزير الحج والعمرة السعودي، أن أكثر من 2.5 مليون حاج أدوا مناسك الحج بالمملكة هذا العام جاؤوا من أكثر من 130 دولة؛ موضحا أنه تم العمل على خطة الحج هذا العام منذ نهاية الحج العام الماضي.



وأوضح وزير الحج، في كلمة له خلال الحفل السنوي لكبار ضيوف الحج، بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز، المذاع على فضائية «الإخبارية السعودية»؛ أن هناك متابعة مستمرة للخطط التشغيلية من قبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.



ووجه سلمان بن عبد العزيز، ملك السعودية؛ التحية إلى حجاج بيت الله الحرام هذا العام؛ من هنا جميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك؛ مرددا: « في الحج تعزز الأمة في هذا التجمع الكبير.. شرف الله السعودية بخدمة ضيوف الرحمن».



وأضاف ملك السعودية،؛ أنهم يعملون على تسخير كافة الإمكانيات لتيسير الحج إلى بيت الله الحرام؛ داعيا أن يتقبل الله حج المسلمين مبرورا وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.



واستقبل الملك كبار ضيوف حجاج المملكة وصافحهم والتقط العديد من الصور التذكارية.