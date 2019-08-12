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رياضة

خالد بوطيب يحصل على إذن سفر للمغرب من إدارة الزمالك.. تعرف على السبب

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 07:24 م
خالد بوطيب
خالد بوطيب
ملك موسي
كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حصول خالد بوطيب مهاجم الفريق، على إذن من مجلس الإدارة بالسفر إلى المغرب لقضاء إجازة عيد الأضحى مع أسرته، مع استكمال برنامجه العلاجى هناك، في ظل استبعاده من المشاركة فى المباراة المقبلة أمام بطل الصومال المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وطلب "بوطيب"، من الجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى منحه أجازة فى الفترة الحالية خاصة وإنه لم يحصل على راحة منذ انتهاء الموسم، إلا أن الجهاز الفنى أبلغه بأن هذا القرار بيد مجلس الإدارة.

ووافق المجلس على سفر اللاعب ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى القاهرة بعد خوض فريقه مواجهة ديكاداها الصومالى للانتظام فى التدريبات الجماعية.

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