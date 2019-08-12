شاهد .. كيف تمكنت خبيرة الطهى العالمية نيجيلا لوسون من إنقاص وزنها

تمكنت الكاتبة ومقدمة برامج الطهى العالمية نيجيلا لوسون من انقاص وزنها بسرعة بصورة ملحوظة وحصلت على جسم رشيق متناسق جعلها تبدو فى غاية الجمال وهى فى سن الـ 59 عاما .. فماذا فعلت؟



ووفقا لما ذكره موقع " express " غن نيجيلا لوسون ليست مجرد مقدمة برامج طهى بل هى عاشقة لكل مايرتبط بعالم الطعام حيث قدمت عروضا خاصة للطهى مثل Nigella Bites وSimply Nigella ، كما كتبت عددًا من كتب الطهي بما في ذلك كيفية الأكل وكيف تصبح ربة منزل.



في السنوات الأخيرة ، تغيرت نيجيلا بشكل ملحوظ بعد تفكيرها فى كيفية تخفيف وزنها وبالفعل تمكنت من تحقيق نتائج ملحوظة شاهدها الجميع وهذا لم يكن باتباع نظام غذائى جيد فقط بل وضعت خطة لياقة بدنية شاملة ساعدتها على البدء في رحلة فقدان الوزن.



وأوضحت " نيجيلا " أن وزنها بدأ يتراجع بعد معاناتها من تورم مزدوج وفي عام 2015 ، أخبرت التيليجراف " أنى لم أستطع المشي إلى الثلاجة " وهذا كان نظام غذائى جيد لانقاص الوزن ليس لأنني توقفت عن الأكل، ولكن لأن من المحرج ان اطلب من شخص ما ان يحضر لى شريحة من التورتة ثم اطلب منه بعد ذلك شريحة إضافية .



أوضحت نيجيلا أنها تمكنت من الحفاظ على المظهر الجيد باتباع أسلوب حياة صحي ومتوازن لأنها تحب الأطعمة الصحية وتتمتع بتناول أشياء مثل اللفت والأفوكادو ، وأنها تمارس اليوجا ثلاث مرات في الأسبوع لأنه من الضرورى القيام بشئ استمتع به والا لن استطيع الاستمرار فى انقاص الوزن والحفاظ على الجسم الرشيق ، مشيرة أنها بعض الاحيان تتناول الأطعمة التي تستمتع بها أكثر من التركيز على القيمة الغذائية وفى بعض الأحيان وزنها يرتفع لكنها لا تريد أن تعيش على بودرة بذور الشيا وشريحة اللحم طوال الوقت فالحياة تدور حول التوازن .

