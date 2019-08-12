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عتاب مرح.. ماذا قال محمد صلاح لطفل جرح نفسه كي يلتقط صورة مع الفرعون

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:06 م
محمد صلاح يلتقط صورة
محمد صلاح يلتقط صورة مع الطفل لويس فاولر
أحمد محرم
تناقلت وسائل إعلام بريطانية عديدة قصة الطفل البريطاني لويس فاولر، الذي جرح نفسه بينما كان يطارد سيارة اللاعب المصري الدولي ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، كي يتحدث معه ويلتقط صورة برفقته.

وأوضحت الصحيفة أن فاولر كان يلهو مع شقيقه إيزاك وأقرانهما بالقرب من منزلهما، عندما لمح سيارة محمد صلاح تمر على مقربة، فركض خلفها كي يستوقفه ويتحدث إليه، لكنه اصطدم بعمود إنارة، ما تسبب في جرح بأنفه نزف منه الدم.

وفوجئ فاولر بمحمد صلاح يستدير بسيارته ويعود بها ليطمئن على الطفل، ويلتقط صورًا معه ومع شقيقه إيزاك.

وفي حديث لبرنامج "جود مورنينج بريتاين" المذاع على قناة "آي تي في" البريطانية، كشف فاولر أن محمد صلاح عاتبه مبتسمًا بسؤاله "لماذا تركض هكذا؟".

وقال فاولر إنه شعر بسعادة كبيرة لتلقيه عتابًا مرحًا كهذا من نجم دولي كبير مثل محمد صلاح، قبل أن يقفا متجاورين لالتقاط الصورة التي رغب فيها الطفل، بالرغم من نزيف الدم من أنفه.

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