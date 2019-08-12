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اقتصاد

المواصفات والجودة: تسجيل 1886 شهادة دولية لنظم إدارة الجودة خلال 7 أشهر

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 07:47 م
أشرف عفيفي رئيس
أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة
ولاء عبد الكريم
قال المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن الهيئة قامت بإجراء تفتيش دوري على علامة الجودة لـ 386 شركة خلال السبع أشهر الأولى من العام الجاري 2019.

وأَضاف أشرف عفيفي في بيان صادر اليوم الإثنين: كما قامت بمطابقة معايير الجودة لـ 25 شركة تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تسجيل 1886 شهادة دولية بالهيئة لنظم إدارة الجودة هذا فضلا عن إجراء 175 زيارة لشركات حاصلة على علامة حلال، إلى جانب إعداد 1590 مشروع مواصفة جاهزة للاعتماد.

وأشار إلى أن الهيئة قامت أيضًا خلال شهر ابريل بالرد على نحو 637 استفسارات فنية من قطاعات الصناعة والجهات الرقابية والرد على 788 إخطارًا واردًا من منظمة التجارة العالمية، إلى جانب الرد على 456 شكوى من شكاوى المستهلكين، كما تم إعداد 56 برنامجا تدريبيا للقطاعات الصناعية والرقابية.

وفيما يتعلق بمجال الفحص والاختبارات والمعايرات الصناعية، أشار عفيفي إلى قيام هيئة المواصفات والجودة بإجراء 5574 قياس ومعايرة صناعية بواقع 550 لمعامل هندسية، و1899 لمعامل كيماوية، و836 لمعامل غذائية، و438 لمعامل غزل ونسيج، كما تم إجراء 37 ألف و454 اختبار وفحص بمعامل الهيئة بواقع 13 ألف و803 اختبار وفحص بالمعامل الهندسية و17 ألف و157 اختبار وفحص بالمعامل الكيماوية، و3 ألاف و369 اختبار وفحص بالمعامل الغذائية، و 3 ألاف و125 اختبار وفحص بمعامل الغزل والنسيج.

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