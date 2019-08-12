احذر.. السمنة المفرطة تعرضك لهذا المرض الشرس

حذرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا في فرنسا من مخاطر السمنة المفرطة التي يمكن ان تتسبب في الإصابة بالسرطان، حيث ان الحفاظ على وزن صحي يمكن ان يقلل من هذا الخطر بشكل كبير.



وقد تكون مخاطر السمنة المفرطة في الواقع أكثر خطورة مرتين مما كان يعتقد سابقًا في التعلق بالإصابة بأشكال معينة من أشكال السرطان الأكثر خطورة وعنفا، حيث ان الوزن الزائد هو ثاني أخطر الأسباب للإصابة بالسرطان بعد التدخين.



ويُعتقد الآن أن سرطان الأمعاء والكلى والبنكرياس والمبيض وسرطان بطانة الرحم والمريء يتأثر أكثر بالسمنة مقارنة بالتقديرات السابقة.



وقال الخبراء إن الدراسة أظهرت أن الذين يعانون من زيادة الوزن الشديد، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأورام سرطانية شرسة بنسبة تتعدي نصف من يحافظون على أوزانهم صحية.



وقال سيمون ستيفنز ، الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة الوطنية، إنه بالرغم من الدراسات التي تطرح وتبرز خطورة السمنة وتأثيرها على الجسم، إلا أن الكثير من الناس لم يدركوا بعد أن السمنة يمكن ان تتسبب في الإصابة بالسرطان.



ركزت الدراسة على سبعة أشكال من السرطان المذكورة أعلاه، وقد احتل سرطان الثدي في المرتبة الأولى، حيث أنه يعتقد بأن نسبته تزيد يـ 80 في المائة من السرطانات المرتبطة بالسمنة في المملكة المتحدة.



استندت التقديرات السابقة إلى مقاييس نسبة الطول إلى الوزن الشخص، ومؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى استنادها على العلامات الوراثية، حيث قال العلماء إن هذه الأجزاء من الحمض النووي أعطت صورة أكثر دقة السمنة وتأثيرها على الإصابة بأنواع خطيرة وشرسة من السرطانات.



ومن المعروف أن السمنة تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بـ 13 نوعًا من السرطان، وهي تشمل سرطان الثدي ، الأمعاء ، الرحم ، المريء ، البنكرياس ، الكلى ، الكبد ، المعدة ، المرارة ، المبيض ، الغدة الدرقية وسرطان المخ ، وكذلك المايلوما.



وتعتبر السمنة مرضًا تدريجيًا مزمنًا له مجموعة واسعة من الآثار الضارة على الجسم، حيث ان السمنة لا تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان فحسب ، بل يؤدي غالبًا إلى مضاعفات صحية أخرى مثل السكري من النوع 2 والعقم وأمراض القلب وأمراض الكبد والتهاب المفاصل.



ووفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، ترسل الخلايا الدهنية إشارات تشجع الخلايا الأخرى في الجسم على الانقسام بشكل متكرر، مما قد يؤدي إلى تكوّن الأورام، حيث تعمل الدهون مثل الغدة العملاقة وتزيد من مستويات الهرمونات مثل الاستروجين والأنسولين ، والتي تعزز النمو الزائد ، كما تسبب التورم الداخلي.