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بين الناس

أب لأهل الخير .. أبنى يعاني من كهرباء على المخ وأحتاج المساعدة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:54 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشد المواطن عبد الحميد سعيد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير والمسئولين بمساعدته فى توفير علاج ابنه "كريم" 5 سنوات، حيث يعانى من كهرباء فى المخ.

وقال فى رسالته : ابنى عنده كهربا في المخ وتوحد ومفيش كلام خالص أنا نفسي يتكلم وانا بعت دهب والدته كله في الجري عند الدكاترة غير كل ده بقيت مديون لناس كتير علبة علاجه ب1800 جنيه.

للتواصل مع الحالة : 01221010753

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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