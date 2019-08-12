ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلة لسان سياسية.. ترامب يسخر من زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 07:36 م
دونالد ترامب وشينزو
دونالد ترامب وشينزو آبي ومون جاي إن
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سخر من لكنة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال حفل لجمع التبرعات لحملته الانتخابية بجزيرة لونج آيلاند الأمريكية، الجمعة الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب قلد طريقة حديث مون جاي ين وشينزو آبي أمام الحضور، بينما كان يروي لهم ما دار في اجتماعين منفصلين له مع كل منهما حول التجارة والتعريفات الجمركية.

وأضافت الصحيفة أن ترامب تباهى بصداقته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قائلًا "لقد تلقيت منه للتو رسالة جميلة. إننا أصدقاء والناس يقولون إنه لا يبتسم إلا عندما يلتقي بي".

وأضاف ترامب "لو لم يتم انتخابي كرئيس للولايات المتحدة لكنا الآن في خضم حرب كبيرة مع كوريا الشمالية".

وتابعت الصحيفة أن حفل جمع التبرعات لحملة ترامب الانتخابية أقيم في منزل الملياردير والمطور العقاري ستيفن روس، الذي يملك سلسلة مشهورة من المراكز الرياضية.

وقد أثارت استضافة روس للحفل في منزله غضب عدد كبير من رواد المراكز الرياضية المملوكة لهم، وأعلن بعضهم أنه سيلغي اشتراكه فيها.

وعلق ترامب على هذا الأمر بالقول "لقد ورط ستيفن روس نفسه في مشكلة هذا الأسبوع. مرحبًا بك يا ستيفن في عالم السياسة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترمب يأمل لقاء زعيم كوريا الشمالية في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

ترشيحاتنا

6 أبراج يعلوها كوبري.. 8 معلومات عن فندق الماسة بالعلمين الجديدة

محمد صلاح حديث الصحف البريطانية..تعرف على السبب

بعد الفستان الموف المثير للجدل .. شاهد أبرز الإطلالات الجريئة لـ رانيا يوسف

هكذا سيجعل الوداد المغربي جماهير فريقه تنسى رحيل أوناجم للزمالك

مكشوف الجوانب وضيق.. فستان دانا حمدان المثير يعرضها للانتقاد.. صور

من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى الملك سلمان.. حكاية توسعة المسجد الحرام

بزيادة 200 جنيه للفرد.. برلماني يزف بشرى بشأن البطاقات التموينية

بشكل نهائي .. الاهلى يعلن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات إلى الجونة

بـ كاش مايوه فوق الركبة.. نرمين الفقى تثير الجدل من جديد.. صور

احمد عز وزينة .. السبب الحقيقي لـ خناقة الساحل الشمالى بينه وشقيقة زينة

انتقادات حادة لـ رانيا يوسف بعد إطلالة مثيرة للجدل .. صور

احمد عز وزينة .. محامي عز: لن نتنازل عن بلاغنا ضد شقيقة الفنانة زينة

تفاصيل تكشف سر الزيارة المفاجئة ..الملك سلمان يستقبل بن زايد في جدة

وسط تحذيرات من حرب جوية .. صحيفة بريطانية: تركيا منحت حكومة الوفاق الليبية 3 طائرات إسرائيلية

بعد الفستان الموف المثير للجدل .. شاهد أبرز الإطلالات الجريئة لـ رانيا يوسف

صيدلي الغلابة .. تاجر مع الله فربحت تجارته.. جنازته هي الأكبر وقبره تحول لـ مزار

احمد عز وزينة .. مصدر أمني: عز اعتدى على زينة وشقيقتها.. والأخيرة حررت محضرا ضده

رامى صبرى يشعل زفاف مروان محسن بـ أغانى فارق معاك ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللحمة والفتة .. ريجيم سريع وصحى بـ 18 نصيحة

بـ جلد النمر وفستان ملفت وقصير.. مايا دياب بإطلالة جريئة .. صور

مصرية صممته.. جنيفر لوبيز ترتدي ثوبا عربيا بحفل الساحل