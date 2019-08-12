زلة لسان سياسية.. ترامب يسخر من زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية

ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سخر من لكنة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال حفل لجمع التبرعات لحملته الانتخابية بجزيرة لونج آيلاند الأمريكية، الجمعة الماضية.



وأوضحت الصحيفة أن ترامب قلد طريقة حديث مون جاي ين وشينزو آبي أمام الحضور، بينما كان يروي لهم ما دار في اجتماعين منفصلين له مع كل منهما حول التجارة والتعريفات الجمركية.



وأضافت الصحيفة أن ترامب تباهى بصداقته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قائلًا "لقد تلقيت منه للتو رسالة جميلة. إننا أصدقاء والناس يقولون إنه لا يبتسم إلا عندما يلتقي بي".



وأضاف ترامب "لو لم يتم انتخابي كرئيس للولايات المتحدة لكنا الآن في خضم حرب كبيرة مع كوريا الشمالية".



وتابعت الصحيفة أن حفل جمع التبرعات لحملة ترامب الانتخابية أقيم في منزل الملياردير والمطور العقاري ستيفن روس، الذي يملك سلسلة مشهورة من المراكز الرياضية.



وقد أثارت استضافة روس للحفل في منزله غضب عدد كبير من رواد المراكز الرياضية المملوكة لهم، وأعلن بعضهم أنه سيلغي اشتراكه فيها.



وعلق ترامب على هذا الأمر بالقول "لقد ورط ستيفن روس نفسه في مشكلة هذا الأسبوع. مرحبًا بك يا ستيفن في عالم السياسة".