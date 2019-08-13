سكان شارع أحمد جلال بـ ميت عقبة: نحتاج صناديق قمامة

شكا أهالى شارع أحمد جلال بمنطقة ميت عقبة، في رسالة لخدمة بين الناس التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تكدس القمامة بالشارع الرئيسى.



وقال أحمد سمير، أحد سكان المنطقة فى رسالته، إن أكوام القمامة متكدسة بشكل كبير فى الشارع الرئيسى أمام المسجد، وعمال النظافة يرفعون القمامة مرة واحدة فى اليوم، ثم تعود القمامة مرة أخرى وتتكدس بالشوارع لعدم وجود صناديق للقمامة.



وأضاف أحمد سمير: "ذهبنا للحى أكثر من مرة وطلبنا تزويد الشارع بصناديق للقمامة، لكن دون استجابة".



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