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بين الناس

سكان شارع أحمد جلال بـ ميت عقبة: نحتاج صناديق قمامة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:52 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا أهالى شارع أحمد جلال بمنطقة ميت عقبة، في رسالة لخدمة بين الناس التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تكدس القمامة بالشارع الرئيسى.

وقال أحمد سمير، أحد سكان المنطقة فى رسالته، إن أكوام القمامة متكدسة بشكل كبير فى الشارع الرئيسى أمام المسجد، وعمال النظافة يرفعون القمامة مرة واحدة فى اليوم، ثم تعود القمامة مرة أخرى وتتكدس بالشوارع لعدم وجود صناديق للقمامة.

وأضاف أحمد سمير: "ذهبنا للحى أكثر من مرة وطلبنا تزويد الشارع بصناديق للقمامة، لكن دون استجابة".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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