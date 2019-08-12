ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخماد حريق بسوق الجملة وسط مدينة الغردقة.. صور

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 07:54 م
حريق بسوق الجملة
حريق بسوق الجملة
إبراهيم جادالله
تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة الغردقة، من إخماد النيران بسوق تجار الجملة وسط مدينة الغردقة، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا باندلاع حريق بسوق تجار الجملة، وسط مدينة الغردقة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لإخماد الحريق.

وأكد مصدر أمني ، إخماد الحريق دون وقوع اصابات، ولم يتم معرفة سبب الحريق حتى الآن وجارِ عمل المحضر اللازم، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

إخماد حريق بسوق الجملة وسط مدينة الغردقة.. صور
إخماد حريق بسوق الجملة وسط مدينة الغردقة.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 سيارات مطافئ لإخماده.. حريق بمحل تجارى في طنطا ..صور

اندلاع حريق هائل في شونة لنفايات القصب والأرز بقرية المنشأة بالسنطة

قبل وصول المطافي.. أهالي قرية بالغربية يخمدون حريقا بمصنع زجاج

ترشيحاتنا

شاهد.. رئيس الوزراء اللبناني يصل واشنطن بملابس كاجوال

عتاب مرح.. ماذا قال محمد صلاح لطفل جرح نفسه كي يلتقط صورة مع الفرعون

احمد عز وزينة .. محامي عز: لن نتنازل عن بلاغنا ضد شقيقة الفنانة زينة

مي عمر تتخلى عن شعرها الطويل.. والجمهور: كل ده ترتر.. صور

تعرف على سبب عدم احتفال علي معلول بهدفه في اطلع بره

شاهد | سيد معوض على ظهر مركب.. وحازم إمام: إيه لازمة الجزمة

بزيادة 200 جنيه للفرد.. برلماني يزف بشرى بشأن البطاقات التموينية

بشكل نهائي .. الاهلى يعلن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات إلى الجونة

بـ كاش مايوه فوق الركبة.. نرمين الفقى تثير الجدل من جديد.. صور

احمد عز وزينة .. السبب الحقيقي لـ خناقة الساحل الشمالى بينه وشقيقة زينة

انتقادات حادة لـ رانيا يوسف بعد إطلالة مثيرة للجدل .. صور

احمد عز وزينة .. محامي عز: لن نتنازل عن بلاغنا ضد شقيقة الفنانة زينة

تفاصيل تكشف سر الزيارة المفاجئة ..الملك سلمان يستقبل بن زايد في جدة

وسط تحذيرات من حرب جوية .. صحيفة بريطانية: تركيا منحت حكومة الوفاق الليبية 3 طائرات إسرائيلية

بعد الفستان الموف المثير للجدل .. شاهد أبرز الإطلالات الجريئة لـ رانيا يوسف

صيدلي الغلابة .. تاجر مع الله فربحت تجارته.. جنازته هي الأكبر وقبره تحول لـ مزار

رامى صبرى يشعل زفاف مروان محسن بـ أغانى فارق معاك ..صور

احمد عز وزينة .. مصدر أمني: عز اعتدى على زينة وشقيقتها.. والأخيرة حررت محضرا ضده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللحمة والفتة .. ريجيم سريع وصحى بـ 18 نصيحة

بـ جلد النمر وفستان ملفت وقصير.. مايا دياب بإطلالة جريئة .. صور

مصرية صممته.. جنيفر لوبيز ترتدي ثوبا عربيا بحفل الساحل