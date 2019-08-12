إخماد حريق بسوق الجملة وسط مدينة الغردقة.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة الغردقة، من إخماد النيران بسوق تجار الجملة وسط مدينة الغردقة، دون وقوع خسائر في الأرواح.



وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا باندلاع حريق بسوق تجار الجملة، وسط مدينة الغردقة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لإخماد الحريق.



وأكد مصدر أمني ، إخماد الحريق دون وقوع اصابات، ولم يتم معرفة سبب الحريق حتى الآن وجارِ عمل المحضر اللازم، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.



