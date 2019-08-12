بمشاركة 10 أساطيل أجنبية.. إسرائيل تعلن ختام مناورات الأمواج العملاقة

مدهش! #ألأمواج_العملاقة- تعاون دولي لمحاكاة التعامل مع كوارث طبيعية. إختتام المناورة الدولية الكبيرة بقيادة سلاح البحرية الإسرائيلي وبمشاركة ١٠ أساطيل أجنبية. شكرا لتعاونكم الولايات المتحدة 🇺🇸، واليونان 🇬🇷، وفرنسا 🇫🇷ِ، وقبرص 🇨🇾، وإيطاليا 🇮🇹، وكندا 🇨🇦، وبريطانيا 🇬🇧 pic.twitter.com/AlOj4iVU5X — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 12, 2019

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام العربية، أفيخاي أدرعي، إنه أختتم يوم الخميس الماضي التمرين الدولي الكبير الأمواج العملاقة بقيادة سلاح البحرية الإسرائيلي والذي حاكى التعامل مع سيناريو زلزال قوي تعرضت له إسرائيل.وأوضح أدرعي على حسابه بموقع "تويتر" أنه خلال التمرين نفذت تدريبات طبية مشتركة بين الأساطيل الأجنبية بالاضافة الى تدريبات إنقاذ فوق وتحت البحر.وأشار إلى أن تمرين الأمواج العملاقة هو تعاون دولي لمحاكاة التعامل مع كوارث طبيعية. لافتا إلى أن المناورة شاركت فيها ١٠ أساطيل أجنبية، من بينها الولايات المتحدة واليونان، فرنسا، وقبرص، إيطاليا، كندا، وبريطانيا.