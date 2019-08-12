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أخبار العالم

بمشاركة 10 أساطيل أجنبية.. إسرائيل تعلن ختام مناورات الأمواج العملاقة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 07:48 م
جانب من مناورات الامواج
جانب من مناورات الامواج العملاقة
عرفة البنداري
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام العربية، أفيخاي أدرعي، إنه أختتم يوم الخميس الماضي التمرين الدولي الكبير الأمواج العملاقة بقيادة سلاح البحرية الإسرائيلي والذي حاكى التعامل مع سيناريو زلزال قوي تعرضت له إسرائيل.

وأوضح أدرعي على حسابه بموقع "تويتر" أنه خلال التمرين نفذت تدريبات طبية مشتركة بين الأساطيل الأجنبية بالاضافة الى تدريبات إنقاذ فوق وتحت البحر.

وأشار إلى أن تمرين الأمواج العملاقة هو تعاون دولي لمحاكاة التعامل مع كوارث طبيعية. لافتا إلى أن المناورة شاركت فيها ١٠ أساطيل أجنبية، من بينها الولايات المتحدة واليونان، فرنسا، وقبرص، إيطاليا، كندا، وبريطانيا.


بمشاركة 10 أساطيل أجنبية.. إسرائيل تعلن ختام مناورات الأمواج العملاقة
بمشاركة 10 أساطيل أجنبية.. إسرائيل تعلن ختام مناورات الأمواج العملاقة
بمشاركة 10 أساطيل أجنبية.. إسرائيل تعلن ختام مناورات الأمواج العملاقة

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