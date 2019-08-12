تعرف على إتيكيت الزيارات في عيد الاضحى

قالت نادين جاد خبيرة اتيكيت، أن اتيكيت عيد الأضحى 4 أيام، مشيرة إلى أن أول يوم مخصص لزيارة أهل الزوج.



وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج « ست الستات» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ وتقدمه الإعلامية «دينا رامز»؛ أن هناك يوما مخصصا للأهل من الدرجة الأولى، وذلك عقب ذبح الأضحية؛ منوهة بأن ثاني أيام العيد من الممكن زيارة واستقبال الأقارب التي تربطنا بهم علاقات.



وأشارت نادين الى أن باقي أيام عيد الأضحى لابد أن تكون في السفريات والفسح للاستماع بالعيد.

