شهرين بنمشي في الضلمة.. أهالي بلقيس بـ القليوبية يشكون انقطاع الكهرباء عن أعمدة طريق العزب البحرية

شكا المواطن سعيد أحمد، المقيم في بلقيس محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من فصل الكهرباء عن أعمدة الإنارة بطريق العزب البحرية بالمحافظة.





وقال فى رسالته: منذ شهرين تم فصل التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة الخاصة بطريق العزب البحرية ابتداء من عزبة أبو شعير حتى عزبة عبد الله باشا، وذلك بسبب تلف بعض أعمدة الإنارة والتى تنذر بكارثة أولها حدوث حوادث طرق بالإضافة إلى سرقة المارة.



