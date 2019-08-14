شهرين بنمشي في الضلمة.. أهالي بلقيس بـ القليوبية يشكون انقطاع الكهرباء عن أعمدة طريق العزب البحرية

شكا المواطن سعيد أحمد، المقيم في بلقيس محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من فصل الكهرباء عن أعمدة الإنارة بطريق العزب البحرية بالمحافظة.
وقال فى رسالته: منذ شهرين تم فصل التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة الخاصة بطريق العزب البحرية ابتداء من عزبة أبو شعير حتى عزبة عبد الله باشا، وذلك بسبب تلف بعض أعمدة الإنارة والتى تنذر بكارثة أولها حدوث حوادث طرق بالإضافة إلى سرقة المارة.
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360