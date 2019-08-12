محافظ دمياط توجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لمديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالمعايير والموازين وكذلك الأسعار المقررة.



كما أكدت أيضًا ضرورة استمرار الحملات المشتركة مع مديرية الطب البيطري على المجازر ومحلات بيع اللحوم للتأكد من سلامة المعروض من السلع ومدى صلاحيتها حفاظا على صحة المواطنين.



وفى سياق متصل، تابعت المحافظ، الموقف التموينى بالمحافظة وكذلك توافر المواد البترولية بالإضافة الى التأكد من صرف حصص الدقيق للمخابز المدعمة من المطاحن التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز خلال فترة العيد.



كشفت المحافظ عن نتائج تلك الحملات خلال ثانى أيام عيد الأضحى المبارك والتى أسفرت عن تحرير ٥٦ محضر وذلك للمخابز والأسواق ومستودعات الغاز المخالفة.