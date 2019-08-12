اشرف عبد الباقى لجمهوره: منتظركم النهاردة بمسرح مصر

نشر الفنان اشرف عبد الباقي، صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق اشرف عبد الباقي قائلا: "كل سنة وانتم طيبين منتظركم النهاردة وثانى عروض مسرح مصر الموسم الأخير #مسرح مصر".



وانطلقت أمس الأحد العروض الجماهيرية المُباشرة من الموسم الخامس والأخير من عروض "مسرح مصر"، والتي تذاع حصريا على شاشة (إم بي سي مصر).



يذكر أن آخر أعمال الفنان على ربيع، نجم مسرح مصر، المسلسل الكوميدى "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى رمضان الماضى، وشاركه فى العمل الفنانة صابرين والفنان صلاح عبد الله والفنان كريم عفيفى.