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اقتصاد

التخطيط: الزيادة السكانية تؤثر على معدلات التنمية وتزيد نسبة الفقر

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:41 م
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
آية الجارحي
قال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، إن الدولة تعمل على تقديم مجموعة من برامج التوعية وبرامج تنظيم الأسرة للمواطنين للحد من الزيادة السكانية التى تعتبر التحدي الرئيس للتنمية حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو وتؤدي إلى زيادة نسبة الفقر.

وأضاف أحمد كمالي، فيما يخص القري الأكثر فقرا أن الدولة نفذت استثمارات بالقرى الأكثر احتياجا بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عام 2018-2019.

ولفت إلى عدد القرى المستفيدة من هذه الاستثمارات 158 قرية بعدد 2.5 مليون مواطن فى 5 محافظات، مؤكدا أن تأهيل البنية الأساسية بالمحافظات خطوة هامة لجذب الاستثمارات.

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