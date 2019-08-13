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فن

47 Meters Down: Uncaged فى دور العرض خلال أيام

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:01 ص
فيلم 47 Meters Down:
فيلم 47 Meters Down: Uncaged
نبيل العدوى
تستقبل دور العرض المصرية خلال الأيام المقبلة، فيلم 47 Meters Down: Uncaged للمخرج جوهانس روبرتس.

وتدور أحداث عندما تكتشف أربع فتيات مراهقات أثناء ممارسة رياضة الغوص في مدينة مدمرة تحت الماء، أنهن لسن بمفردهن داخل متاهة الكهوف المغمورة بالمياه، وأنهم قد دخلوا في منطقة عامرة بأشرس أنواع أسماك القرش.

فيلم 47 Meters Down: Uncaged من تأليف إرنست ريرا و جوهانس روبرتس.

ويقوم ببطولته الفيلم البريطانى كل من جون كوربيت، نيا لونغ ، صوفي نيليس، آكسيل مانسيلا، وكارين الفكس.

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