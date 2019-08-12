إحالات للتحقيق بمستشفيات المنوفية في ثاني أيام عيد الأضحى

شنت الدكتورة رشا خضر، وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، حملة للمرور على مستشفيات الشهداء المركزى وتلا المركزى للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم.



وتلاحظ أثناء المرور على مستشفى الشهداء المركزى عدم تواجد مدير المستشفى او الوكيل، وتم احالة الفريق الادارى و4 تمريض للتحقيق فى بعض السلبيات الموجودة بالعناية.



كما تم المرور على مستشفى قويسنا وبركة السبع العام، وتم احالة طبيب الاستقبال من مستشفى قويسنا للتحقيق واستبعاد ممرضة العناية، و تحويل فريق السلامة والصحة المهنية بالإضافة لعدد 2 تمريض للتحقيق.



وأكدت مدير المديرية، أنه سوف الزيارات المفاجئة على المستشفيات والوحدات الصحية بفرق مختلفة من المديرية والإدارات لضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمرضى.

