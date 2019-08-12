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ذكرى فض الاعتصام .. حادث إرهابي كل 10 دقائق عقب فض رابعة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:02 م
اعتصام رابعة المسلح
اعتصام رابعة المسلح
عبد الخالق صلاح
أكد العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الأمنية، ان أول حالة وفاة في فض اعتصام رابعة كان من الشرطة المصرية؛ موضحا أنه كان يرتدي الملابس المدنية وحاول دعوتهم لفض الاعتصام دون تخريب .

وأضاف راغب خلال لقائه في برنامج «الآن"»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»؛ وتقدمه «مروج إبراهيم»؛ أن اعتصام جماعة الإخوان بمنطقة رابعة عقب ثورة 30 يونيو، ليس اعتصاما ولكنه تمرد مسلح، لأن الاعتصام لا يكون مسلحا؛ ولا يعطل الطرق؛ علاوة على أن تلك المنطقة جهات سيادية ومناطق حيوية .

وأكد، أن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت توظف ما حدث في اعتصام رابعة والنهضة لتشويه صورة مصر، وإحداث حالة من الفوضى لكنها فشلت في النيل من الدولة المصرية والجهات الأمنية؛ مشيرا الى أن هذه البؤرة الارهابية شاهد على كذب وتدليس الجماعات الإرهابية، مؤكدا أن الفيديوهات أثبتت أن أفراد الإرهابية كانوا يحملون الكلاشينكوف علاوة على الأسلحة البيضاء والسيوف والطبنجات وسلاح الخرطوش.

وتابع راغب: « وقع بعد الفض 104 حوادث في 22 محافظة خلال 16 ساعة، أي حادث كل 10 دقائق، والاعتداء على 18 كنيسة وديرا، و25 منزلا ».

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