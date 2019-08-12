عميد هندسة القاهرة يكشف تفاصيل 4 برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة

أعلن الدكتور السيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، عن بدء أربعة برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة في سبتمبر 2019، ليصل عدد برامج الساعات المعتمدة إلى 15 برنامج فضلا عن 12 برنامج بنظام الفصلين.



وأوضح عميد الكلية لصدى البلد، أن هذه البرامج تأتي تطبيقا لسياسة الدولة في إنشاء برامج جديدة ذات صلة مباشرة باحتياجات سوق العمل الفعلية الحالية و المستقبلية بمصر و العالم و التركيز علي التخصصات التي تخدم الخطة التنموية المصرية.



وأشار العميد إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت أكد أنه عند تصميم البرامج الجديدة وتطوير اللوائح القائمة سواء بنظام الفصلين أو بنظام الساعات المعتمدة يتم مراعاة الوظائف المستقبلية والتأكد من مواكبة البرامج الجديدة لخطة الدولة التنموية الاقتصادية والاجتماعية وعمل دراسة مستفيضة لسوق العمل ومراعاة قواعد وآليات الجودة والاعتماد الأكاديمي والالتزام بالإطار المرجعي للمجلس الأعلى للجامعات ودراسة البرامج المشابهة في الجامعات العالمية، ودراسة الإمكانيات المادية والبشرية لكلية الهندسة جامعة القاهرة ورصد إمكانيات إضافية لتطوير المعامل وقاعات المحاضرات لاستيعاب الطلاب الجدد.



وأكد عميد الكلية، أنه تم تطوير لائحة برامج الساعات المعتمدة وإنشاء برامج جديدة في مجالات الهندسة الميكانيكية تخصص هندسة الطاقة المستدامة SEE وتخصص الميكاترونكس MEE وتخصص هندسة التصنيع والمواد MEM وتخصص الهندسة الصناعية والدارة IEM على أن تبدأ الدراسة بها في سبتمبر ٢٠١٩ وبالإضافة الي البرامج التي تم فتحها في سبتمبر 2018 و هي هندسة مدنية وهندسة البنية التحتية CIE وهندسة وإدارة منظومة الرعاية الصحية HEM و هندسة وإدارة الطيران AEM فضلا عن برامج هندسة مدنية تخصص هندسة وإدارة تشييد CEM وهندسة مدنية تخصص هندسة الإنشاءات.