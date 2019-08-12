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احذروا الجاسوس الخفى فى الفنادق والأماكن العامة بـ تركيا

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:54 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
محمد الاسكندرانى

تتيح الفنادق التركية عروضا كثيرة لخدمة الإنترنت عبر شبكات الواى فاى المجانية فى اللوبى أو الغرف الفندقية للنزلاء كنوع من الترفيه والتسلية لجذب المزيد من السائحين .

توفير الواى فاى المجانى فى الفنادق التركية أو المناطق العامة قد يعرضك لتكون صيدا سهلا لاختراق هاتفك المحمول والتلصص على بياناتك الخاصة .

حذر العديد من خبراء أمن المعلومات بتجنب استخدام شبكات الإنترنت "wi fi" بالفنادق والمناطق العامة حتى لا يكون فريسة سهلة لاختراق الهواتف والحصول على المعلومات و البيانات الشخصية.

وينصح خبراء أمن المعلومات عبر مواقعهم الشخصية بصفحات التواصل الاجتماعى بتحصين أجهزة الهواتف المحمولة بـ برامج الحماية من الفيروسات لتقليل فرص الاختراق بالإضافة الى الالتزام باستخدام عدد شبكات قليلة على قدر الإمكان.

شدد خبراء أمن المعلومات عبر نصائحهم بعد اتاحة الكثير من المعلومات الشخصية بالإضافة إلى تعطيل خاصية مشاركة الملفات واستمرار تحديث البرامج والتطبيقات بصفة مستمرة .

ينشر الخبراء فى العديد من المقالات و النشرات الخاصة بهم الكثير من النصائح لتجنب اختراقات الشبكات العامة عبر التصحين بكلمة السر للهواتف وإغلاق البلوتوث و الجى بى إس.

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