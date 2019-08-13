غادة لبيب: الانتقال إلى العاصمة الإدارية يساهم في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري



قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف الإصلاح الإدارى، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى 2016 كان لابد أن يواكبه إصلاح إداري.



وأضافت غادة لبيب، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية يساهم بشكل كبير فى خطة الإصلاح الإدارى كونه يعد انتقالًا إلى حكومة ذكية إلكترونية، وأن الاستثمار فى البشر هو أهم أنواع الاستثمار حيث يتم التركيز فى الفترة الحالية علي التدريب وبناء وتنمية قدرات الموظفين بشكل كبير وفعال لتأهيلهم للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة .



أشارت نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى الى أن ملف الإصلاح الإدارى يتم العمل عليه بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية والبنك المركزى ووزارة التنمية المحلية وجميع أجهزة الدولة، حيث تتضافر الجهود للوصول للهدف المنشود، مشيرة إلى أنه يتم العمل فى إطار محور الشفافية وكفاءة المؤسسات فى رؤية مصر 2030.